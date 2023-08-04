UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne?

Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un galibiyetlerinin ardından UEFA ülke puanında sıralama yenilendi. Türkiye 12'inci sıradaki yerini sürdürürken, 11'inci sırada yer alan İsviçre'nin temsilcilerinden Basel'in Avrupa kupalarına veda etmesi ile iki ülke arasındaki puan farkı da azaldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi ön elemelerinde turu geçmelerinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puan katsayıları belli oldu.

Bu sezon Avrupa kupalarında dört takım ile mücadele eden Türk takımları UEFA ülke sıralamasında doğrudan rakibi olan ve bu sezon Avrupa kupalarında beş takım ile temsil edilen İsviçre ile arasındaki mesafeyi azalttı.

İsviçre ekibi Basel'in Konferans Ligi elemesinde Tobol'a elenmesi ile birlikte her iki ülke de Avrupa kupalarında yollarında dörder takım ile devam edecek.

Ön eleme turlarında alınan sonuçlar neticesinde Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu.

İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.300

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.899

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000

11- İsviçre: 28.475

12- Türkiye: 28.350

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

15: Norveç: 24.750