Galatasaray turu tek golle kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i 1-0 mağlup eden Galatasaray, 3. eleme turuna yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında Zalgiris’i 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 31’inci dakikada Mertens kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü eleme turunda Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana’nın rakibi oldu.



17’nci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Mertens’in pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Gertmonas topu kornere çeldi.





24’üncü dakikada orta alanda topla buluşan Boey’in ortasında Oliveira topa kafayla vurdu fakat meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



31’inci dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında Mertens’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile bitti.



51’inci dakikada sol kanattan çizgiye kadar inen Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içerisine çevirdiği topa Barış Alper Yılmaz dokundu. Topu önünde bulan Berkan Kutlu bekletmeden vurdu fakat Zalgiris savunması topu uzaklaştırdı.



64’üncü dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın pasıyla çizgiye inen Kerem Aktürkoğlu’nun içeri çevirdiği topu arka direkte Yunus Akgün kafayla Mertens’e indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden sert vuruşunda top kaleci Gertmonas’ta kaldı.



76’ncı Hnid’in Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı faul sonrası maçın hakemi Willy Delajod kırmızı kart çıkardı. VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Willy Delajod, Hnid’i sarı kart ile cezalandırdı.



Karşılaşma Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



BAKAMBU FORMAYI GİYDİ



Galatasaray’ın yeni transferlerinden Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Eleme Turu rövanşında Zalgiris ile oynanan karşılaşmanın 79’uncu dakikada Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna dahil olan Demokratik Kongolu oyuncu, Galatasaray formasıyla ilk maçında görev aldı.