Beşiktaş ve Galatasaray arasında gerilim tırmanıyor

Spor Servisi

Galatasaray Kulübünün hakkında hakaretten dolayı suç duyurusunda bulunduğu Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, savcılığa ifade verdi. Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göçmez’e Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mete Vardar, Altın Mimir, Yalçın Ayaydın, Kadir Kılıç ve Ekrem Keçoğlu eşlik etti.

Bandırmaspor’un Galatasaray ile deplasmanda oynadığı Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından Bandırmaspor Kulübü Başkanı olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onur Göçmez hakkında sarı-kırmızılı kulüp "Türk futboluna, Merkez Hakem Kuruluna, hakemlere ve müvekkile (Galatasaray Kulübü) karşı hakaret içerikli beyanlar" sebebiyle soruşturma başlatılması ve cezalandırılması talebinde bulundu.

İFADE VERDİ

Beşiktaş Kulübüne gönderilen tebligatın ardından Çağlayan Adliyesi’nde gelen Göçmez, "Şikayetçinin, yapmış olduğum açıklamayı kasıtlı olarak cımbızlayıp aleyhime yapmış olduğu suç isnadı maddi ve hukuki dayanaktan yoksun olup, lehime kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi usul ve yasa gereğidir" diyerek ifadesini verdi.

6 yıldır futbol dünyası içinde olduğunun altını çizerek sözlerine devam eden Göçmez, "Şikayette ‘Bandırmaspor Onursal Başkanı’ denilerek yetkimin olmadığının altı çizilmiş, sürekli olarak ‘Beşiktaş Asbaşkanı’ olarak öne çıkarılmışım. Şüpheli olarak da Bandırmaspor Başkanı olarak değil, Beşiktaş Asbaşkanı olarak devletimizin kurumuna getirilmişim. Bazı arkadaşlarımız ‘Bu konu Bandırmaspor ile alakalı, Beşiktaş ile alakalı değil.’ diyorlar. Maç Bandırmaspor ile alakalıydı ama tebligat Beşiktaş Kulübüne geldi" dedi.

Öte yandan kulüpden yapılan resmi açıklamada Göçmez’e destek verildi ve şu ifadeler kullanıldı: ‘‘Sayın Onur Göçmez’in konumu gereği ceza hususuna karar verecek merci TFF iken, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı sıfatıyla şüpheli olarak savcılığa şikayet edilmesi tam bir iş bilmezlik, acemilik ve kötü niyettir.’’