Galatasaray maçının ardından Fenerbahçe'den paylaşım: Tarihe geçecek tiyatro

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından bir paylaşımda bulunan Fenerbahçe, Galatasaray'ı ve mücadelenin hakemini hedef aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası dikkat çeken paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin kulübün resmi hesabından açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada; "Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı" denildi.

Fenerbahçe X hesabından yapılan paylaşım:

"Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen. Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı… Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!"