Aslan zor da olsa galip

Seyrantepe’de kritik viraj… Liderlik peşindeki Galatasaray, Antalyaspor’u ağırlıyor. Finiş çizgisine yaklaşılırken, tansiyon iyice artmışa benziyor. Milyonlar nefesini tutulmuş ilk düdüğü bekleniyor.

Sparta Prag karşısında aldığı ağır yenilgiden sonra ev sahibi lige dönmüş durumda. Avrupa’ya veda eden sarı-kırmızıların vereceği reaksiyon merak edilirken, gün içinde yaşanan Icardi gelişmesi karşılaşmaya damga vurdu. Arjantinli yıldıza verilen bir maç cezanın onanmasından sonra Okan Buruk, ileri uca Vinicius’u koymuş. Kapalı kutu durumundaki Sambacı’nın fizik üstünlüğünü çimlere yansıtıp yansıtamayacağı merak ediliyor. Başarılı hoca Çekya’da atılan Kaan’ı kenara çekerken, sağ beke Barış’ı yerleştirmiş. Yeni transfer Köhn sol bekte görücüye çıkarken, savunma göbeğinde Nelsson’la Davinson Sanchez başlıyor.

Sezona Nuri Şahin’le başladıktan sonra onun Dortmund’a taşınmasını müteakip Sergen Yalçın’ı teknik direktörlük koltuğuna oturtan Akdeniz ekibi, memleketin iyi kadrolarından birine sahip. Özellikle kırmızı-beyazlıların gol ayağı Buksa, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ön libero Kaluzinski’yle orta sahadaki Şariç, deplasman ekibinin önemli ayakları. Yine orta sahada Ufuk’un tercih edilmesi, Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşıyan hocanın oyunu tutmak adına yaptığı bir hamle gibi duruyor. Skoru önce dengede götürmeyi hedefleyecek Antalyaspor’da tüm savunma hattının göstereceği uyum, planların gerçekleşmesi adına hayati gözüküyor.

İlk dakikalarda iyi başlayan Antalyaspor’du. Oyunu hemen dengeleyen Galatasaray, 10. dakikada Tete’nin yerde kaldığı pozisyonda VAR yardımıyla penaltı kazanıyor, atışı kullanan Kerem Aktürkoğlu fileleri buluyordu. 15’te Köhn’ün kaçırdığı Tete iyi vurabilse, fark artacaktı.

22’de Şariç’in enfes plasesi direkte patlamıştı. 20-30 arası her atağı tehlikeli olan deplasman ekibi, 33’te van de Streek’le beraberliği sağlamıştı. Pozisyonda Muslera hatalı çıkmış, Köhn de adamını kaçırmıştı. Uzatmalarda Aslan yine öndeydi. Uzun süren VAR incelemesi sonunda Vinicius’un ofsaytta olmadığına karar verilmiş. Sambacı’nın kafasını tamamlayan yine Kerem’di. Heyecan dolu yarıdan üç gol çıkmıştı. İkinci 45 dakika gollerden kartlara her şeye gebeydi…

Tete çıkmış, Kaan girmişti. Barış Alper’i öne çeken Buruk, Tete’nin kötü performansına yeter demişti. Mertens’in kaçırdığı Köhn’ün Erdoğan’ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyona Abdülkadir Bitigen yine penaltı demiş, Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşu bu sefer direkte patlamıştı.

Antalyaspor’un orta sahayı her çıkışı tehlikeliydi. Buruk’un sanki oraya hamle yapması gerekiyordu. Vinicius’un yerine giren Zaha, aradığı pozisyonları bulabilecek miydi… Ufuk’un yerine Safouri’yi sokan Yalçın da risk alıyordu.

78’de Kerem Demirbay’ın kullandığı duran topta Davinson Sanchez fişi çekebilirdi. Kalan dakikalarda Antalyaspor zorluyor, Galatasaray dayanıyordu. Bitigen’in son düdüğüyle Aslan yeniden liderliğe yükseliyordu.

Sarı-kırmızılılar Icardi’siz çıktığı maçta üç puanı zorlukla aldı. Çok eleştirilen Kerem Aktürkoğlu’yla Köhn günün iyilerindendi. Önce kupada Karagümrük, ardından ligde Beşiktaş sınavları için Buruk’un bugünden düşünmeye başlaması gerekiyor. Kupada rotasyon farz gözüküyor. Akdeniz temsilcisine gelince… Hakikaten harika bir oyun oynadılar. Puana da yaklaştılar. Yalçın’ın talebelerinin aynı performansı sürdürmesi gerekiyor. Birkaç futbolcusu ligin o kadar ötesinde ki…

Son söz hakem ve VAR’dakilere dair olsun. Onları konuşmayalım diyoruz da verdikleriyle vermedikleriyle birçok maçın kaderini belirliyorlar. Standart hiç yok, bazen çaldıklarını kendileri bile anlamıyorlar. Her karşılaşmadan sonra sosyal medyada savaş çıkıyor. Böyle gitmez ki gitmiyor!