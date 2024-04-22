Ali Murat Hamarat

İsmail Kartal'ın tercihleri ve kritik kayıp

Avrupa Kupası’ndan ağır yaralı gelen sarı-lacivertliler İstanbul’a daha da ağır yaralı gidiyor. Zorlu virajı tam dönmüşken, yedikleri penaltı işi onlar için zorlaştırmışa benziyor. Şimdi onlar Galatasaray’ın hata yapmasını bekleyedursun, Kartal belli ki bu hafta çok tartışılacak!

Ligde pazartesi mesaisi… Bir tarafta EMS Yapı Sivasspor, diğer yanda Fenerbahçe… Ev sahibi Avrupa’yı kovalıyor, deplasman ekibi 10 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek için çimlere basıyor. Nefesler tutulmuş, Cihan Aydın’ın çalacağı ilk düdük bekleniyor.

Yigidolar’da Bülent Uygun’un nasıl bir 11 süreceği merak konusuydu. Deneyimli çalıştırıcı sezonun flaş ismi Manaj’ın dışında bir dönem ligin önemli forvetlerinden Koita’yı da sahaya sürmüş durumda. Attığı gollerle kırmızı-beyazlılara hayat veren Manaj’ın büyük bir maçta göstereceği performans merakla beklenedursun, Uygun orta sahaya İbrahim Akdağ’la Fenerbahçe’den kiralanan Bartuğ’u yerleştirmiş. Eğer ev sahibi, Avrupa hayalini sürdürmek istiyorsa, bu karşılaşmadan puan almak zorunda gibi duruyor. Bakalım Sivasspor kontrollü oyunu mu tercih edecek yoksa Avrupa yorgunu rakibine ileride mi basacak?

Zorlu virajda İsmail Kartal, beklenen 11’i sahaya sürmüş. Perşembe akşamı penaltılarla çeyrek finalde elenen Kanarya’da futbolcuların göstereceği reaksiyon özellikle merak ediliyor. Oyuncular Konferans Ligi’nde yaşanan hüsrandan sonra kazanıp Galatasaray’ı takibe devam etmeyi hedefliyor. Olympiakos karşısında oldukça başarısız bir sınav veren Kartal’ın değişiklikleri, sanki bu deplasman düşünülerek yapılmıştı. Dzeko’nun yaşı, Fred’in sakatlıktan dönmesi derken, kulübeden giren her isimle sarı-lacivertliler ivme kaybetmişti. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe’de tek hedef kazanıp cumartesi Beşiktaş derbisine moralli gitmek!

Santrayla beraber rakip sahaya yerleşen Fenerbahçe açık ararken, Sivasspor uzun toplarla Manaj’ı kaçırmaya çalışıyordu. 9. dakikada organize gelişen akında Syzmanski’nin şutu savunmadan kornere çıkıyordu. 13’teki duran topta Manaj ağları bulsa da pozisyon ofsayttı!

26’da Ali Şaşal’ın hatalı pasını kaleye yollayan Tadiç, ağları bulamıyordu. 34’te İbrahim Akdağ’ın kaptırdığı topla başlayan akında Dzeko’ya Ali Şaşal hayır demişti. Devrenin son bölümünde ev sahibi ekipten Koita ve Uğur’un vuruşları engelleyen Livakoviç, kalesinde güven vermişti. Devre tam golsüz bitecek derken, Fred’in uzaklardan füzesi Kanarya’yı öne geçiyordu. Sambacı, soluyla muhteşem vurmuştu. İkinci yarı sanki daha çok gole gebeydi…

Devrenin hemen başında Ferdi’nin nefis gördüğü Dzeko, Ali Şaşal’ı geçememişti. Boşnak santrfor, biraz şanslı olsa fişi çekebilirdi. 57’de ani gelişen kontrada skor eşitlenmişti. Koita kendi sürüklediği akını iyi bitirmişti. Hemen akabinde İrfan Can’ın kaçırmak istediği Szymanski topu kontrol edememişti.

64’te Osayi ve Tadiç çıkmış, Mert’le Cengiz girmişti. Kartal, sahadaki enerjiyi artırmak istiyordu. Yine İbrahim’in kaybettiği bir top tehlike yaratıyor, Dzeko kaleyi bulamıyordu. Son bölümde Dzeko ve Szymanski’nin yerine Serdar ve Batshuayi oyundaydı. Uygun da sahanın en kötüsü İbrahim ve Menig’in yerine Njie ve Caktas’ı almıştı. Her iki hoca da yaptığı hamlelerle işi bitirmek istiyordu.

80’de Fenerbahçe yine öndeydi. Sola deplase olan İsmail’in ortasında İrfan Can ağları bulmuştu. Ali Şaşal pozisyonda hatalıydı. 88’de savunma gerisine sarkan Manaj müsait durumda topu çerçeveye yollayamamıştı. Yıldız futbolcu kendisine faul yapıldığı itirazındaydı. VAR uyarısıyla hakem pozisyonu izliyor, beyaz noktayı gösteriyordu. Uzatmalarda atışı kullanan Manaj, ağları buluyordu. Hemen akabinde İsmail’in vuruşu az farkla auta çıkıyordu. 98’de İrfan Can’ın ortasında Serdar Dursun fileleri bulsa da İrfan Can ofsayttı. Kalan dakikalarda Kanarya bastırıyor fakat tabela değişmiyordu. Cihan Aydın’ın son düdüğüyle karşılaşma 2-2 berabere bitiyordu.

İlk yarı vasatı aşamayan Sivasspor, ikinci 45 dakikada bulduğu gollerle puanı almayı bildi. Koita’nın attığı gol, biraz da Olympiakos yorgunluğunun eseriydi. Skoru ilan eden Manaj’ın bir sonraki durağı merak ediliyor. Fenerbahçe’ye gelince… Avrupa Kupası’ndan ağır yaralı gelen sarı-lacivertliler İstanbul’a daha da ağır yaralı gidiyor. Zorlu virajı tam dönmüşken, yedikleri penaltı işi onlar için zorlaştırmışa benziyor. Şimdi onlar Galatasaray’ın hata yapmasını bekleyedursun, Kartal belli ki bu hafta çok tartışılacak!