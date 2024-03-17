Kanarya cendereden kayıpsız çıktı

Avcı yanlış kadro sürerek başladığı maçta ikinci devrede oyunu çevirmeyi başardı. Fakat son dakikalarda gelen gole Trabzonspor mani olamadı. Fenerbahçe’ye gelince… Zorlu koşullarda çok önemli bir üç puanı kopardılar. İki gol atan Fred yıldızlaşırken, Kartal’ın Batshuayi Serdar hamlesi galibiyeti getirdi.

Karadeniz’de kritik viraj… Bir tarafta Trabzonspor, diğer yanda Fenerbahçe… Milli maç arası milyonlar nefesini tutmuş, Halil Umut Meler’in ilk düdüğü bekleniyor.

Abdullah Avcı’nın santra öncesi ilk 11’i merak konusuydu. Sakatlıktan dönen Uğurcan üç direk arasına geçerken, Meunier de sağ bekte yerini almış. Tecrübeli hoca bu maçları oynamayı bileyen futbolcuları tercih etmiş. Defansın göbeğinde Fernandez’le Denswil’i oynatan Avcı, Mendy’yi orta sahaya atmış. İlerideki Visca-Pepe-Trezeguet-Enis Destan dörtlüsü çok şey vadediyor. Son haftaların formda ismi Bardhi’yi kulübede başlarken, Pepe’nin performansı merak ediliyor. Orta sahada Berat’la Mendy ikilisinin İsmail’le Fred’e karşı üstünlük sağlayıp sağlayamayacağı papatya falı baktırıyor.

Konferans Ligi’nde adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe’de İsmail Kartal, sakatların gölgesinde beklenen kadroyu çimlere sürmüş. Deneyimli hoca stoperde Djiku’yla Serdar’a şans vermiş. Galatasaray’ın kazandığı günde Kanarya mutlak üç puan istiyor. Syzmanski-İrfan Can-Tadiç-Dzeko dörtlüsü rakip savunmayı çok zorlayacağa benziyor. Avcı’nın derbilerde uyguladığı planlara karşı Kartal’ın hamleleri merak ediledursun, sarı-lacivertlilerin takım boyunu uzatmaması gerekiyor. Bakalım 72 saat önce sert bir Avrupa maçından çıkan takımda yorgunluk etkili olacak mı?

Filistin temalı koreografiyi müteakip ilk düdük çalıyordu. Etkili başlayan Kanarya topun hâkimiydi. 13’te deplasman ekibi öndeydi! Takımın dinamosu Fred uzaklardan sağıyla müthiş vurmuştu. Rakipten kimsenin bu şutu beklememesi dikkat çekiciydi. 20’de fark artabilirdi. Syzmanski’nin frikiğini Uğurcan ancak çelebilmiş, Tadiç’in kafası üst ağlarda kalmıştı.

37’de ilk kez Trabzonspor iyi geliyor, son anda Ferdi, Enis’in önünde Hızır gibi yetişiyordu. Yarının sonunda ev sahibi oyunu dengeledi derken fark ikiydi! Tadiç’in muhteşem pasıyla ceza sahasına giren Fred, kendinin ve takımının ikinci golünü atmıştı. Fenerbahçe soyunma odasına avantajlı gidiyordu.

İkinci yarıya her iki taraf da hamlelerle başlıyordu. Fernandez’i çıkarıp Bardhi’yi sokan Avcı, Mendy’yi stopere çekerken, Kartal da Serdar’ın yerine Oosterwolde’yi almıştı.

Sürekli sahaya atılan yabancı maddeler yüzünden oyun bir süreliğine duruyordu. Meler, maçın devam etmesi için elinden geleni yapıyordu. Yeniden futbol demir alabildiğinde, Visca çaprazdan pozisyona giriyor, Oosterwolde tam zamanında araya giriyordu.

63’te fark birdi! Bardhi’nin dar açıdan frikiğinde Livakoviç biraz uyumuştu. Tabii sürekli atılan yabancı maddeler, Hırvat kalecinin dikkatini dağıtmış olsa gerek. 74’te savunma arkasına sarkan Pepe’nin vuruşunda Hırvat kaleci başarılıydı. Hemen akabindeki duran topta Djiku’nun Denswil’e müdahalesine Meler penaltı demiş, 78’de Trezeguet beyaz noktadan hata yapmamıştı.

Son bölümde Serdar Dursun’la Batshuayi’yi oyuna atan Kartal, Dzeko’yla Szymanski’yi çıkarmıştı. Tecrübeli hoca galibiyet için forveti ikilemişti. 87’de deplasman ekibi yine öndeydi. Tadiç’in ortasında Serdar ortalığı karıştırmış, top önünde biten Batshuayi çaprazdan ağları bulmuştu.

Uzatmalarda gerginlik yer yer artsa da son düdükle Fenerbahçe 3-2’lik galibiyetle millî araya mutlu gidiyordu. Derken saha karışıyordu. Sahaya atlayanlar galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli oyuncuları kovalıyordu. Seyredenler olarak yaşananlara utanıyorduk…

Avcı yanlış kadro sürerek başladığı maçta ikinci devrede oyunu çevirmeyi başardı. Fakat son dakikalarda gelen gole Trabzonspor mani olamadı. Fenerbahçe’ye gelince… Zorlu koşullarda çok önemli bir üç puanı kopardılar. İki gol atan Fred yıldızlaşırken, Kartal’ın Batshuayi Serdar hamlesi galibiyeti getirdi.

Hakeme gelince… Maç bitsin diye elinden geleni yaptı. Verdikleri, vermedikleriyle en çok Halil Umut Meler konuşulacak. Fakat bu koşullarda futbol oynatılmaz ki…