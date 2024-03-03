Aslan kritik virajı kayıpsız döndü

Beşiktaş 121. yaş gününü kutladığı günde taraftarını sevindiremedi. Yenen erken golden sonra 60 dakikalık performans çok düşündürücü. Özellikle Santos’un ikinci yarı oyuna daha erken müdahale etmesi gerekiyordu. Portekizli hocanın takımı geriye düşse ne olur diye merak edenler, sanki biraz aradığı yanıtı buldu. Bu kadar defansif anlayışı, bizim ülkenin büyükleri kaldırmaz, söylemedi demeyin.

Dolmabahçe’de derbi zamanı… Bir tarafta son haftalarda toparlanan Beşiktaş, diğer yanda son 10 günde iki kulvarda havlu atan Galatasaray. Puan tablosunda aralarında dünyalar olsa da futbol kâğıt üstünde oynanmıyor. Nefesler tutulmuş, Halil Umut Meler’in ilk düdüğü bekleniyor.

Fernando Santos’un gelişinden sonra düzelen Kartal, son beş resmî maçta gol yememiş durumda. Ev sahibinde cezalı Gedson’un yokluğunda Amartey ön liberoda başlıyor. Siyah-beyazlılar topla çıkmak için El-Musrati’nin ayağına bakıyor. Tüm ülkeyi heyecanlandıran genç Semih’in ilk derbisinde göstereceği performans merak ediledursun, Beşiktaş’ın kulübesinde deneyimli hocanın sahaya atabileceği birçok isim bulunuyor. Portekiz’e tarihinin en büyük başarısını kazandıran Santos’un kontrollü başlanması bekleniyor. Muçi’nin şutları, Cenk’in derbi karnesi taraftarı heyecanlandırıyor. Tabii onların en büyük itici gücü taraftarı olacak. Kupada yoluna devam eden takım, büyük bir maçı kazanıp herkese mesaj vermeyi hedefliyor.

Galatasaray’da önce Sparta Prag, ardından Karagümrük mağlubiyetlerinden sonra gözler Okan Buruk’a çevrilmiş durumda. Boey’in rekor satışından sonra idareten hamle yapmayı tercih eden yönetim, başarılı çalıştırıcının kucağına bombayı bırakmıştı. Buruk, bu haftaya kadar defalarca şapkadan tavşan çıkararak takımını sürüklemeyi başarmıştı. Fakat bu kritik virajda Aslan’ın kulübesi hakikaten birçoklarını düşündürüyor. Birçok eksiğin gölgesinde Cimbom’un nasıl bir oyun tercih edeceği merak konusu. Sakat sakat sağ bekte idare eden Kaan’ın yine formayı aldığı günde, defans Davinson Sanchez’le Nelsson’a teslim edilmiş. Abdülkerim’in kadroda olmaması sarıyla kırmızıya gönül veren milyonları şoke ededursun, Icardi’nin artık vites yükseltmesi gerekiyor.

Derbi golle başladı. 2. dakikadaki kornerde ağları bulan El-Musrati’ydi. Libyalı oyuncu kendi ağlarını havalandırmıştı. Geriye düşen ev sahibi, özellikle kendi sağ kanadından geliyordu. İlk bölümde parlayan Rashica’nın 19’daki korneri direkten dönmese skor fantastik bir şekilde eşitleniyordu. 40’ta ani gelişen akında Kerem Demirbay’a hayır diyen Mert’ti. Soyunma odasına deplasman ekibinin üstünlüğüyle gidiliyordu.

İkinci yarı Muçi’nin şutuyla demir aldı. İki hocanın da hamleleri bekleniyordu. Özellikle Santos’un daha önce dokunacağı tahmin ediliyordu. 60’da Masuaku’nun sert şutunu Muslera ancak çelebilmiş, Colley yakın mesafeden tamamlayamamıştı.

İlk hamle Ghezzal’di. Amartey’yi çıkaran Santos, rakip kaleye gitmeyi istiyordu. Hemen akabinde Muçi’nin gördüğü Ghezzal’in müsait durumunda vuruşunu Muslera harika çıkarmıştı. 80’de Rashica’yla Cenk çıkmış, Aboubakar’la Muleka oyuna girmişti. Gözler Buruk’a çevrilmişti. Fakat o ısrarla değişiklik yapmıyordu.

85’te Mertens’in yerine Berkan oyundaydı. Buruk, çimlerdeki enerji yükseltmeyi hedefliyordu. 90’da Barış Alper’e sert giren Colley VAR yardımıyla atılıyordu. Uzatmalarda başka gol olmuyor, Aslan yeniden liderliğe yükseliyordu.

Beşiktaş 121. yaş gününü kutladığı günde taraftarını sevindiremedi. Yenen erken golden sonra 60 dakikalık performans çok düşündürücü. Özellikle Santos’un ikinci yarı oyuna daha erken müdahale etmesi gerekiyordu. Portekizli hocanın takımı geriye düşse ne olur diye merak edenler, sanki biraz aradığı yanıtı buldu. Bu kadar defansif anlayışı, bizim ülkenin büyükleri kaldırmaz, söylemedi demeyin. Galatasaray’a gelince… Çok eksiklerle çıktığı deplasmanda kazanılan üç puan, üç puandan çok daha fazlası. Kadroya eklenecek isimlerle Buruk’un eli ziyadesiyle rahatlayabilir. Ne Icardi, ne alınan birçok önemli yıldız; Aslan’ın takım olma alışkanlığı, bu sezonki en büyük silahı!

Galatasaray böylece Tüpraş Stadı'ndaki kazanamama serisini sonlandırdı.