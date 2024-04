Ali Murat Hamarat

Kanarya pes etmiyor

Bu galibiyetle Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin ilk 15 dakikadaki oyunu çok etkileyiciydi. Kalecinin ikramı olsa da Tadiç’in golü tek kelimeyle enfesti! Tüm bu yaşananlardan sonra alınan bu galibiyet oldukça önemli…

Kadıköy’de kritik dönemeç… Bir tarafta şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe, diğer yanda Adana Demirspor… Nefesler tutulmuş, milyonlar Arda Kardeşler’in ilk düdüğünü bekliyor.

Fenerbahçe’deki dünkü olağanüstü genel kurul sonrası gözler çimlere çevrilmiş durumda. Lige devam kararı alan sarı-lacivertli camiada Trabzonspor maçında çıkan olaylardan sonra birer maç ceza alanlardan kaleci İrfan Can Eğribayat ve Oosterwolde’ye Tahkim Kurulu’ndan oynayabilir kararı çıkınca, İsmail Kartal’ın ilk 11’i şekillenmiş oldu. Karadeniz’de atılan maddelerden ziyadesiyle nasibini alan Livakoviç’in yerine İrfan Can üç direk arasında başlıyor. Asıl orta sahada Fred, İsmail Yüksek ve Mert Hakan’ın yokluğunda deneyimli hoca, Krunic, Zajc ve Szymanski üçlüsünü tercih etmiş. Kanarya’nın savunma hattında da cezalı Osayi-Samuel’in yerinde beklendiği gibi Mert Müldür sahne alacak. Galatasaray’ın kazandığı haftada hedef mutlak üç puan!

Deplasman ekibinde Hikmet Karaman’ın nasıl bir oyunu tercih edeceği merak konusu. Özellikle rakip orta sahanın kırılgan görüntüsü Adana ekibinin geçiş hücumları konusunda iştahını kabartabilir. Bu sezonun formda oyuncularından Yusuf Sarı’yla Emre Akbaba’nın performansı özellikle merak ediliyor. En ileri uçta yer alan Balotelli, şüphesiz mazisini arıyor. Yine de İtalyan forvetin sahada yapabilecekleri, tribünlerde yerini alan taraftarları endişe veriyor.

Hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada öne geçebilirdi. Syzmanski’nin şutu direkte patlamıştı. Ev sahibinin her atağı etkili olurken, deplasman ekibi hızlı çıkışlarla sonuç arıyordu. Tadiç, İrfan Can, Syzmanski… Kaleyi gören vuruyordu.

17’de Kanarya duran topla öndeydi. Zajc’ın kullandığı korneri Mert indirmiş, Djiku bitirmişti. 25’te skor eşitlenmişti. Ortada fol yok, yumurta yokken, kaleci İrfan Can’ın arkadaşına pasını yakalayan Balotelli ağları bulmuştu.

Tekrar yüklenmeye başlayan Fenerbahçe’de Dzeko’nun şutu direkte patlamıştı. Biraz daha şanslı olsalar, 36’da tekrar önde olacaklardı. Devrede başka gol olmayınca, taraflar soyunma odasına 1-1’lik skorla gitmişti. İkinci yarı sanki her şeye gebeydi…

Zorunlu kaleci değişikliğiyle demir aldı ikinci 45 dakika. Adana Demirspor’da Vedat oyundaydı. 51’de Fenerbahçe yine öndeydi. Vedat’ın kötü kullandığı aut atışı taçla sonuçlanmış, İrfan Can taçta adeta asist yapmıştı. Dzeko soluyla ağları bulmuştu. Hemen akabinde Yusuf Sarı’nın sert vuruşunu iyi çıkaran İrfan Can kalesinde başarılıydı. 59’da savunmadan çıkan Oosterwolde’nin ortasında Zajc’ın vuruşu az farkla auta çıkmıştı. Balotelli’nin serbest vuruşunu İrfan Can harika çıkarmıştı. Pozisyonun öncesinde çıkan kartla faulün olduğu yer tartışılacak gibiydi.

70’te fark ikiydi. Vedat kalesinden hatalı çıkmış, Tadiç kaptığı topu uzaklardan ağlara muhteşem yollamıştı. 80’de ani gelişen akında Barasi yakın mesafeden ağları bulmuştu. 85’te Serdar Dursun Fenerbahçe’yi rahatlamıştı. Syzmanski’nin kullandığı serbest atışta Vedat yine hatalıydı. Kalan dakikalarda başka gol olmuyor, 4-2’lik skorla Kanarya üç puanı alıyordu.

