Ali Murat Hamarat

Nefes kesen yarışta Kanarya pes etmiyor

Düşme hattında yer alan Karagümrük’te kötü gidiş devam ediyor. Birçok rakibine göre iyi bir kadrosu olan takım, şubattan beri galibiyet bekliyor. Kafkas’ın artık bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor yoksa çok geç olacak. Fenerbahçe’ye gelince… Kötü bir 45 dakikadan sonra vites yükseltip üç puanı almayı bildiler.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kritik dönemeç… Düşme hattındaki Fatih Karagümrük, şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Milyonlar nefesini tutmuş, Tugay Kaan Numaoğlu’nun çalacağı ilk düdüğü bekliyor.

Haftalardır galibiyete hasret olan ev sahibinde Tolunay Kafkas, kötü gidişe dur demek istiyor. Ligde son kez iki ay önce Pendikspor karşısında gülen kırmızı-siyahlılarda savunma hattı güven vermiyor. Ceccherini’nin hamle zamanlaması sorunluyken, adı Fenerbahçe ile de anılan sol bek Levent Mercan biraz mevkisi için yumuşak kalabiliyor. Almanya doğumlu futbolcu, ofansif yetenekleriyle dikkat çekiyor. Eysseric’in kanatlardaki Can’la Mendes’e atacağı toplar düşme korkusu yaşayan ekip için hayati gözüküyor. Kulübedeki Feghouli, Lasagna ve Marcao’nun duruma göre çimlere sürülmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Konferans Ligi’nde yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde sakatlıklar sıkışık takvimde can sıkadursun, İsmail Kartal’ın sahaya süreceği ilk 11 merak konusuydu. Deneyimli hoca Perşembe akşamı Pire’de Olympiakos karşısında talebeleri zorlanırken, orta sahaya Fred ve İsmail’i son yarım saatte sürerek istediğini almıştı. Kanarya için olmazsa olmaz görünen bu iki oyuncunun başlıyor olması, taraftarın yüreğine su serpiyor. Cezalı Szymanski’nin yokluğunda Kruniç şans bulmuş. Savunmayı Serdar’la Çağlar’a teslim eden Kartal, eksik birçok futbolcunun gölgesinde Tadiç-İrfan Can-Dzeko üçlüsünü bozmamış. Özellikle Dzeko’nun 38 yaşında olduğu düşünülünce, insan ister istemez bugün rotasyon olamaz mıydı diye soruyor. Fenerbahçe Avrupa’da çeyrek final rövanşı öncesi ligde muhakkak üç puan kovalayadursun, sakatlar listesine yeni isimlerin eklenip eklenmeyeceği merak ediliyor.

Tarafların dengeli başladığı karşılaşmanın ilk tehlikesi 12’de yaşanıyor, ceza sahasında top önünde biten Rohden kötü vuruyordu. Pozisyonu yoktan var eden Levent Mercan’dı. İlk bölümde daha çok topla oynayan Karagümrük, üçüncü bölgede çoğalamıyordu. Daha temkinli bir oyunu tercih eden deplasman ekibi, merkezden gidemiyordu. İkinci yarı için forveti ikileyip kenar ortalarına yönelmek ciddi bir alternatifti.

30’da Dzeko’nun muhteşem pasıyla defansın arkasına sarkan Kruniç, Sirigu’yu geçememişti. Hemen akabinde Eysseric’in sağ dışıyla muazzam bir şekilde kaçırdığı Güven Livakoviç’le karşı karşıya kaldığı pozisyonda çalım denediyse de Hırvat kaleci dikkatliydi. 40’ta gelişen kontrada Can’ın uzaktan şutunu Livakoviç mükemmel çıkarmıştı. Uzatmalarda Karagümrük öndeydi. Mendes, Can’a “al da at” demişti. Hakemin pozisyonda avantajı oynatması, golü getirmişti. İkinci yarı sanki her şeye gebeydi.

İkinci devre Kruniç’in yerine Batshuayi oyundaydı. Birçoklarının beklediği senaryo gerçek olmuştu. Fakat İsmail’in ilk 45 dakikadaki kötü performansı acaba dedirtiyordu. 49’da skor eşitlenmişti. Hakemin yine oynattığı bir avantajın devamında Dzeko, ağları bulmuştu.

56’da Osayi-Samuel’in yerde kaldığı pozisyona hakem VAR uyasıyla penaltı demiş, atışı kullanan Batshuayi Fenerbahçe’yi öne geçirmişti. Batshuayi 70’te fişi çekebilirdi. Önce Sirigu’yu geçemeyen Belçikalı forvet, ardından Dzeko’nun indirdiği topa kötü vurmuştu.

77’de Mendes Fred’e yaptığı müdahale yüzünden doğrudan kırmızı kart görmüştü. Eksik kalan rakibini ceza sahasına hapseden Kanarya, sağlı sollu geliyordu. 86’da İrfan Can’ın yerde kaldığı pozisyona hakem penaltı diyor, VAR yardımıyla kararını değiştiriyordu.

Uzatmalarda Marcao’nun kafasını çıkaran Livakoviç, geldiği günden beri en iyi performansını sergiliyordu. Tam maç bitti derken, Karagümrük dokuz kişi kalıyordu. Hakem Eysseric’in penaltı kazanmak için kendini yere attığını söylemiş, ona ikinci sarıyı göstermişti. Söylemeye gerek yok, ev sahibi cephesi penaltı bekliyordu. Tugay Kaan Numanoğlu’nun son düdüğüyle Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseliyordu.

Düşme hattında yer alan Karagümrük’te kötü gidiş devam ediyor. Birçok rakibine göre iyi bir kadrosu olan takım, şubattan beri galibiyet bekliyor. Kafkas’ın artık bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor yoksa çok geç olacak. Fenerbahçe’ye gelince… Kötü bir 45 dakikadan sonra vites yükseltip üç puanı almayı bildiler. Kartal’ın Kruniç ısrarı bir daha pahalıya patlıyordu. Livakoviç’in harika performansı, sanki hocasını ipten aldı. Sırada yarı final için oynayacakları Olympiakos maçı var. Doğru kadroyu baştan sahaya sürmek farz!