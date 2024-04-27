Kanarya yarışa tutundu

Kadıköy’de derbi akşamı… Bir tarafta şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe, diğer yanda mazisini arayan Beşiktaş. Puan sıralamasına bakarsanız, üç puanı ev sahibinin hanesine yazmak gerekiyor fakat futbol kâğıt üstünde oynanmıyor. Asırlık çınarların randevularından her türlü sonuç çıkabiliyor. Nefesler tutulmuş Volkan Bayarslan’ın ilk düdüğü bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde ilk 11 açıklandığında, Dzeko şoku yaşanıyordu. Bu sene attıklarıyla Kanarya’yı uçuran, takımın futbol aklı olan Boşnak santrfor kulübeye çekilirken, forma Batshuayi’ye teslim edilmiş. Onun dışında İsmail Kartal beklenen kadroyu sahaya sürmüş. Kartal belli ki Belçikalı forvetin hızından ve gücünden faydalanmayı düşünüyor. Duruma göre ikinci yarıda Dzeko’nun oyuna dahil olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Lider Galatasaray’ın Adana’da aldığı galibiyetten sonra mutlak üç puan parolasıyla karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe’de tabelaya göre tribünlerin göstereceği tepki merak ediliyor. Bir puan kaybında çatlak seslerin yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Siyah-beyazlılarda Serdar Topraktepe, takımın emektarı Necip’i sağ beke Tadiç’in karşısına çekmiş. Belli ki teknik sorumlu savunma hattını güçlü tutmayı hedefliyor. Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan camianın yüzünü güldüren Semih sakatlıktan geri dönmüş. Genç yıldızın derbi performansı merak ediledursun, El-Musrati’nin özgeçmişinde yazanları sahaya yansıtıp yansıtmayacağı papatya falı baktırıyor. Gedson’un driplingleri, Muçi’nin şutları, Kartal için hayati gözüküyor. Santra öncesi ezeli rakibinin 35 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, gelecek için taraftara tutunacak bir dal vermek istiyor. Ligde derbi, elde kalan son umut kupa, aylardır acı çeken milyonlara bu sezonu unutturabilir gibi duruyor.

Hızlı başlayan Kanarya, 4. dakikada gole yaklaşıyordu. Tadiç’in kaçırdığı Batshuayi Ferdi’ye bırakmış, yıldız oyuncunun şutu kaleyi yalamıştı. 10’da yine Tadiç’in pasıyla tehlike gelmiş, Batshuayi Mert’i geçememişti. İlk çeyrekte sakatlanan İsmail yerini Kruniç’e bırakmıştı. Yerli kuralı yüzünden Becao da çıkmış, Çağlar girmişti.

21’de İrfan Can’ın nefis kaçırdığı Syzmanski, Mert’e takılmıştı. 24’te Fred’e El-Musrati’nin yaptığı müdahaleye hakem sarı dese de VAR yardımıyla kartın rengi değişmişti. Beşiktaş çok uzun süre bir kişi eksik oynayacaktı…

30’da Kanarya öndeydi. Fred’in savunma arkasına attığı topu Tadiç göğsüyle muhteşem indirmiş, Batshuayi bitirmişti. 40’ta çaprazdan Muçi Livakoviç’le karşı karşıya kalsa da Hırvat kaleci başarılıydı. Devreden başka gol çıkmazken, ikinci yarı sanki çok daha fazlasına gebeydi…

Rashica’nin yerine giren Ghezzal’in kornerine Muleka vurmuş, Livakoviç muhteşem çıkarmıştı. Duran toplar 10 kişi oynayan Beşiktaş’ın en önemli silahıydı. 69’da fark ikiydi! Szymanski’nin gördüğü İrfan Can köşeyi bulmuştu.

Sarı-lacivertliler fişi çekti derken, 82’de Kartal tabelayı değiştiriyordu. İkinci yarıda oyuna giren Dzeko’nun hatalı pasıyla başlayan akında Cenk nefis vurmuştu. Kalan dakikalarda başka gol olmuyor, üç puan Kanarya’nın oluyordu.

Fenerbahçe bu galibiyetle takibi sürdürdü. 70 dakikadan fazla on kişi sahada mücadele eden rakibe karşı çok daha fazla gol atabilirlerdi. El-Musrati’nin gereksiz atılmasından sonra derbi aslında bir manada bitmişti. Kartal’ın Dzeko’nun yerine Batshuayi tercihi bakalım Konya’da da devam edecek mi? Beşiktaş’a gelince… Bu sezon camia için tek kelimeyle kâbus. Devre arasında büyük bonservis ödenerek alınan El-Musrati’nin yaptığı hareket hakikaten akıl alır gibi değil. Takım arkadaşları kendilerini eksik bırakan ön liberoya ne dese haklı olur. Peki bu Kartal, kupaya uzanabilir mi…