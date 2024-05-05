Ali Murat Hamarat

Aslan dominasyonu!

Galatasaray, beşli savunma karşısında gövde gösterisi yaptı. Birbirinden güzel gollere imza atan Cimbom, bitime üç hafta kala şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu haykırdı. Uygun’u da mat eden Buruk, üst üste 16. galibiyete imza attı. Sivasspor’a gelince… Lider karşısında varlık gösteremediler.

Seyrantepe’de kritik dönemeç… Lider Galatasaray şampiyonluk, misafir ettiği EMS Yapı Sivasspor ise Avrupa aşkına çimlere ayak basıyor. Tüm futbolseverler nefesini tutmuş, Arda Kardeşler’in ilk düdüğünü bekliyor.

Aslan’da santra öncesi Mertens’in durumu merak konusuydu. Bu sezon verdiği katkıyla takımını uçuran Belçikalı yıldızın sakatlık haberi, sarıyla kırmızıya gönül vermiş milyonların tadını kaçırıyordu. Yıllara meydan okuyan maestronun sahada olması, birçoklarını rahatlatıyordu. Tabii ne halde olduğu merak ediliyor, duruma göre erken bir değişiklik olası gözüküyor. Okan Buruk’un son haftalarda ezberlettiği ilk 11’i tercih etmiş. Davinson yine kulübede başlarken, savunma göbeği Abdülkerim-Nelsson ikilisinden oluşuyor. Beşli oynayacak rakibe karşı Ziyech’in çilingirliği önemli olacağa benziyor. Galatasaray, kadın futbol takımının şampiyonluğa ulaştığı günde mutlak üç puan kovalıyor.

Son dört maçta 10 puan toplayan Yiğidolar, Avrupa Kupaları’na katılmak adına şansını sürdürmeyi hedefliyor. Ligin ilk yarısında rakibiyle kendi sahasında berabere kalan kırmızı-beyazlılarda Bülent Uygun, beklenen kadroyu sahaya sürmüş. Beşli savunmayla dizilen deplasman ekibinde gözler şüphesiz Manaj’da olacak. Bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan santrforun göstereceği performans merak ediliyor. Ayrıca Koita’nın fizik üstünlüğüne liderin dikkat etmesi gerekiyor. Kalabalık defans hava toplarında çok açık vermiyor fakat ceza sahasına atılan koşular zaman zaman başlarını ağrıtıyor.

İlk düdükle birlikte ev sahibi, rakip sahaya yerleşiyordu. 11’de Aslan öndeydi. Kerem Demirbay’ın soldan kaçırdığı Barış Alper, kafasını kaldırarak geriden gelen Ziyech’e “al da at” demişti. Golden sonra da aynı oyun sürüyordu. Galatasaray topla oynuyor, Sivasspor geçiş hücumlarını kovalıyordu. 38’de fark ikiydi! Yine Barış Alper sol kanattan gelmiş, yine akıllı çıkardığı pası bu sefer Mertens tamamlamıştı. Icardi’nin pozisyonda attığı topsuz koşu, savunmanın dengesini bozmuştu. Uzatmaların sonunda Manaj’ın vuruşu Muslera’da kalınca, devreden başka gol çıkmıyordu.

İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Uygun, vidaları sıkmak istiyordu. Savunmada zorlanan Pougouras’ın yerine Caner, orta sahadaki Bartuğ’un yerine de Turgunboev girmişti. 53’te Ziyech’in sol çaprazdan şutunda Ali Şaşal başarılıydı. 54’teki duran topta, Manaj’ın indirdiği topu Caner yakın mesafeden ağları bulmuştu. Ortayı yapan da Turgunboev’di. 59’da yine fark ikiydi! Mertens’in akıl dolu pasına deparı atan Icardi, tribünleri havaya uçuruyordu. Hemen akabinde bir kez daha santra yapılıyordu. Ziyech, ceza sahası dışından soluyla muhteşem vurmuştu.

70’te Manaj ağları bulduysa da VAR pozisyona ofsayt demişti. 73’te yine organize gelen Aslan tabelayı değiştiriyordu. Icardi’nin indirdiği topa Mertens şiir gibi vurmuştu. Bu golden sonra üç değişiklik yapan Buruk, takımı için bayram gibi geçen karşılaşmada başka oyuncularına da şans vermek istemişti.

84’te Kerem’in kullandığı serbest atışta geriye koşan Icardi, ceza sahası içinde harika bitiriyor; “Aşkın Olayım” şarkısı Seyrantepe’de yine yankılanıyordu. Arjantinli santrfor biraz önce iptal edilen golünün acısını çıkarmıştı. Kardeşler’in son düdüğü Aslan’ın şovunu noktalıyordu.

Galatasaray, beşli savunma karşısında gövde gösterisi yaptı. Birbirinden güzel gollere imza atan Cimbom, bitime üç hafta kala şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu haykırdı. Uygun’u da mat eden Buruk, üst üste 16. galibiyete imza attı. Sivasspor’a gelince… Lider karşısında varlık gösteremediler. Kalabalık defans delik deşik olurken, daha da farklı yenilebilirlerdi. Fakat gün, Aslan’ın günüydü. Acaba denen maçta öyle bir kükrediler ki…