Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ilk maçına çıkıyor

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ilk maçına bu akşam Fatih Karagümrük karşısında çıkacak.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ilk maçına bu akşam çıkacak. Sİyah-beyazlı ekip, kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçın hakemi ise Mert Güzenge.

Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain, Afrika Kupası’na giden Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar bugün forma giyemeyecek.

Kadro dışı bırakılan diğer bir oyuncu Valentin Rosier’in durumu belirsizliğini koruyor. Yeni transfer Jonas Svensson ise maç kadrosunda.

Fernando Santos, takımının son karşılaşmasını tribünden izlemişti. Salı günü oynanan maçta Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etmişti.

Öte yandan Beşiktaş kendi sahasında oynadığı son 3 maçı da 3-1'lik skorlarla kaybetti. Beşiktaş bu süreçte Fenerbahçe, Alanya ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu.