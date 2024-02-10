Beşiktaş yeni transferlerini tanıttı

Beşiktaş, yeni transferleri Al-Musrati, Ernest Muçi, Jonas Svensson, Joe Worrall ve Yağız Karabulut ile sözleşme yeniledikleri Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşar için imza töreni düzenledi.

Beşiktaş, bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Al-Musrati, Ernest Muçi, Jonas Svensson, Joe Worrall ve Yağız Karabulut ile sözleşme yeniledikleri genç futbolcuları Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşar için Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba’nın katılımıyla Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlendi.