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Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş’ın kamp kadrosu açıklandı. Bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan Daniel Amartey, kafilede yer almayacak.

Spor
  • 16.09.2023 14:30
  • Giriş: 16.09.2023 14:30
  • Güncelleme: 16.09.2023 14:33
Kaynak: İHA
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Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılarda bu maç öncesi kamp kadrosu da açıklandı. Antrenman sonrası bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan Daniel Amartey’in tedavisine devam edileceği ve maç kadrosundan çıkartıldığı açıklandı.

Yeni transferlerden Eric Bailly ise kafilede yer aldı. Beşiktaş’ın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: 

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.

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