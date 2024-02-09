Beşiktaşlı Jackson Muleka da katliamlara dikkat çekti

Antalyaspor deplasmanında sonradan oyuna girerek attığı 2 golle takımını çeyrek finale taşıyan Beşiktaşlı Jackson Muleka, yaptığı hareketle ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda yaşanan M23 katliamlarına dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş'ın gollerini ikinci yarıda oyuna giren Jackson Muleka kaydetti.

Muleka attığı gollerden sonra ülkesindeki katliamlara dikkat çekmek için Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) Milli Takımı’nın yaptığı hareketin aynısını yaparak ülkesindeki katliamı hatırlattı.

KDC MİLLİ TAKIMI’NIN PROTESTOSU

Kongolu oyuncular ve antrenör Sebastien Desabre, Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde oynadıkları maç öncesinde, ülkelerinin doğusunda yaşanan silahlı şiddete dikkat çekmek için protesto düzenlemişti.

Oyuncular ve Fransız antrenör Desabre, maç öncesi Kongo milli marşının bir bölümü sırasında sağ ellerini ağızlarının önüne ve iki parmaklarını şakaklarına götürdüler. Oyuncular ayrıca kollarına siyah bant yapıştırmışlardı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı

Fildişi Sahili'ne 1-0 yenilerek final şansını kaçıran Demokratik Kongo Cumhuryeti Teknik Direktörü Desabre, "Bu, kurbanlara destek vermek, (insanlara) doğuda gerçekten bir şeyler olduğunu ve buna ışık tutmanın gerekli olduğunu bildirmek için bir mesajdı. İnsanlar bu konuda da hayal kırıklığına uğradı. Milli futbol takımı bir ulus için itici bir güçtür. Ve bu akşam, perde arkasında neler olup bittiğini bildirmek de bizim görevimizdi” demişti.

M23 KATLİAMI

KDC'nin doğusunda 20 yıldır çatışmalar sürüyor. Komşu ülkelerin ekonomik ve siyasi çıkarları nedeniyle defalarca çatışma bölgesi haline gelen KDC'de halihazırda 266 silahlı grup bulunuyor.

Ülkede, hükümete yönelik tehdidin boyutu nedeniyle KDC ordusuna mensup eski askerlerce kurulan isyancı 23 Mart Hareketi (M23) ve Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati Hareketi gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle kurulan Demokratik İttifak Güçleri (ADF) gibi isyancı gruplar öne çıkıyor.

KDC'nin doğusundaki otorite eksikliğinden faydalanıp alan kazanmaya çalışan ADF'nin saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin de yerinden edildiği tahmin ediliyor.

İlk olarak 2012'de hükümete karşı isyana başlayan ve Kuzey Kivu'da etkin olan M23, daha önce defalarca büyük şehirleri ele geçirdi ve BM güçlerince geri püskürtüldü.

KDC hükümeti, yaklaşık 20 yıldır altın ve değerli madenlerin kontrolünü ele geçirmeye ve bölgede alan kazanmaya çalışan silahlı gruplarla mücadele ediyor.