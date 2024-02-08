Beşiktaş’ta gözaltına alınanlar serbest kaldı

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerde ölenler için önceki akşam düzenlenen Beşiktaş’ta anmada gözaltına alınanlar serbest bırakıldı. TMMOB, İstanbul Tabip Odası, KESK ve DİSK’in ortak çağrısıyla Beşiktaş’ta bir anma düzenlendi. Anmada konuşan TMMOB İstanbul İl koordinatörü Seyfettin Avcı, "Afetle mücadele konusunda büyük bir başarısızlık gösteren AKP iktidarı, ilk günden itibaren sorumluluğu üzerinden atmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Felaketin boyutlarını büyüten ve hepimizin canının daha fazla yanmasına neden olan şey ise afet sonrasında yaşananlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, o şehre bir şey gelmez’ sözleri depremden en çok etkilenen ilimiz olan Hatay’a iktidarın bilinçli olarak yardım ulaştırmadığının itirafı niteliğindedir" dedi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergis Erdoğan ise "Bir daha enkaz altında kalmamak için hazırlanmaya davet ediyorum. Hepinizi mücadeleye davet ediyorum" dedi. Anma sonrası vapur bekleyen bir grup, polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.