Beşiktaş’ta ‘Kedi Müzesi’ açıldı

Beşiktaş’ta doğa ve hayvan severler için ‘Kedi Müzesi’ açıldı. Beşiktaş Belediyesi ve Sanatçı Sunay Akın iş birliği ile Çırağan Hizmet Binası’nda açılan müzede; çizgi roman dünyasının kedileri bir araya getirildi. Hayal kahramanı kedilerin de ilk örnekleri sergileniyor.

Beşiktaş Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde masallar, oyuncaklar, oyunlar ve çizgi roman tarihindeki kedilerin aynı çatı altında bir araya geldiği ‘Kedi Müzesi’ni açtı. Açılış, Çırağan Hizmet Binası’nda Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sanatçı Sunay Akın, Sunucu Metin Uza, Yazar Nebil Özgentürk, Ressam Gürbüz Doğan Ekşioğlu ve hayvan severlerin katılımıyla gerçekleşti.

AKIN: UYGARLIK TARİHİNDE İNSANA EN YAKIN OLAN HEP KEDİLER OLDU

Açılışta konuşan Sunay Akın, “Oyuncak Müzesi’nden sonra hiç boş durmuyorum ve acaba çocuk dünyasıyla ilgili daha farklı neler yapılabilir diye düşünüyorum. Herkes gibi ben de doğaya, hayvanlara yapılan haksızlıklara karşı kayıtsız kalamıyordum. Kesilen ağaçlar, şiddet gören hayvanlar ki ne yazık ki böyle bir toplumda kadınlar da payına düşeni alıyor. Bir şey yapmalıyız. Yani korumacılık düşüncesini, doğa sevgisini, hayvan sevgisini, insan sevgisini geleceğe aktaran nesiller oluşturmalıyız. Bu düşünceyle Kedi Müzesi kurmaya karar verdim. Neden kedi? Çünkü uygarlık tarihinde insana en yakın olan hayvan hep kedi olmuş. Evet, köpek de var, kuş da var, at da var ama en yakın kedi” açıklaması yaptı.

“ARAŞTIRMALAR 15 YIL SÜRDÜ”

Müze için masal, oyun, oyuncak ve çizgi romandaki bütün kedilerin peşine düştüklerini beliten Akın sözlerine şunları ekledi:

“Bu görmüş olduğunuz müze bu anlamda ilktir. Yani hayal dünyasınınki kedi… Aslında bu kediler yok. Ama biz, çocukların dünyasına, oyun dünyasına, hayvan sevgisini daha çok en çok kediyle koymuşuz. Müzeyi gezerken de size bunu anlatacağım. 15 yıl araştırdık. Araştırmalar, çalışmalar, eserler, müze değeri taşıyan eserler… Burada sanayi devrimden sonra üretilen ilk oyuncak kedileri de göreceksiniz. Müzeyi nasıl hayata geçirebilirim diye düşünüyor, birisi beni anlar diyorken sevgili Rıza Akpolat beni anladı.”

AKPOLAT: 'OH' DEDİĞİMİZ GÜNLERDEN BİRİ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise “Bugün aslında ‘oh’ dediğimiz günlerden bir tanesi. Yangınlar, seller, deprem, pandemi, savaş gibi bir seçim derken böyle hiç nefes alamadık. Dolayısıyla yapmamız gereken, öncelememiz gereken birçok konuyu mecburen öteledik. Ama başında hayalini kurduğumuz bu güzel eseri, bu güzel müzeyi bugüne kazandırdık. Başta Sunay hocam olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük emek var burada. Burası bizim tarihi alanlarımızdan bir tanesi. Hem Beşiktaş Belediyesi'nin eski binası. Hem burada belediye meclis salonumuz vardı. Kamu kurumları sıkıcıdır. Normalde insanı bunaltır. Ama burası müzeyle çok keyifli hale gelecek” diye konuştu.