Beslenme çantası %200 zamlandı

Beslenme çantasının ailelere ağır maliyeti, “ucuz ürün” iddiası olan Tarım Kredi Kooperatifleri ile yapılan değerlendirmeyle ortaya konuldu. Temel gıda ile dolan beslenme çantasının maliyeti bir yılda yüzde 200 arttı.

Mustafa BİLDİRCİN

Milyonlarca haneyi yoksulluğa mahkum eden ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, gelişme çağındaki çocukları olumsuz etkiliyor. CHP Milletvekili Murat Emir’in temel gıda fiyatlarındaki bir yıllık artışı ve artışın sonuçlarını gösteren çalışması Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinde dahi bir yılda yüzde 200 arttığını ortaya koydu. Çalışmaya göre, yumurta, süt, peynir gibi gıdaların fiyatlarında 2022 yılına göre 2023’te yüzde 200’e varan artışlar yaşandı. Yurttaşa ucuz ürün ulaştırmayı amaçladığı iddia edilen Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ürünlerinde de benzer artışlar ortaya çıktı.

FAHİŞ ARTIŞ

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde 2022’de 25 TL’ye satılan 500 gram beyaz peynir yüzde 130 artışla 58 TL’ye ulaştı. Yumurtanın adet fiyatı da yüzde 80 artışla 1,6 TL’den 2,7 TL’ye fırladı. Benzer bir artış süt ve siyah zeytinde de yaşandı. Buna göre, 1 litre yarım yağlı sütün fiyatı yüzde 169’luk artışla 13 TL’den 35 TL’ye yükseldi. Siyah zeytinin 500 gramı ise 2022’ye oranla yüzde 238 artarak 44 TL oldu.

GELİŞME GERİLİĞİ

Okulöncesi ve ilkokul çağındaki çocukların gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için başta kahvaltı olmak üzere tüm öğünlerinde miktar çeşitliliği sağlanması gerektiğini belirten Emir, şunları söyledi:

“Ancak ülkemiz ekonomisindeki kötü gidişatla birlikte milyonlarca aile, çocuklarının eğitim giderlerini karşılamakta zorlanırken bir yandan da sağlıklı gıdaya erişim sorunu yaşamaktadır. Bu durum çocukların gelişimini de olumsuz şekilde etkilemeye başlamıştır. Bu durumun böyle devam etmesi halinde çocuklarda gelişme geriliği, beslenme yetersizliğine bağlı saç dökülmesi, boy kısalığı, vitamin eksikliğine bağlı gece körlüğü gibi hastalıkların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.”

MEB SORUMLU

Ekonomik sıkıntıların çocukların sağlıklı gelişimine engel olmaması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluklarının bulunduğunu vurgulayan Emir, Bakan Yusuf Tekin’e şunları sordu:

“Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların beslenme alışkanlıkları ile ilgili bir araştırma yapılmakta mıdır? Okul öncesi çocuklar için başlatılan ücretsiz beslenme uygulaması, deprem bölgesi dışındaki illerde neden sonlandırılmıştır? Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara yönelik okullarda beslenme desteğinin başlatılmasına yönelik bir uygulama planlanmakta mıdır?”