Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beyaz Saray'dan Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin, ABD'nin S-400'lere ilişkin endişelerini gidermesi halinde yeniden F-35 programına katılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Dünya
  • 31.01.2024 23:22
  • Giriş: 31.01.2024 23:22
  • Güncelleme: 31.01.2024 23:24
Kaynak: AA
Beyaz Saray'dan Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin açıklama
FOTOĞRAF: İHA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin, ABD'nin S-400'lere ilişkin endişelerini gidermesi halinde yeniden F-35 programına katılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Kirby, günlük basın brifinginde F-35'lere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Türkiye'ye F-16'ların satılmasının ardından bu ülkenin F-35 programına geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruya Kirby, bu konuda şu anda bir değişiklik ya da güncel bir gelişme olmadığı yanıtını verdi.

Kirby, "Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor, eğer Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse ondan sonra F-35 programına katılımı restore edilebilir." dedi.

Türkiye'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili durumun çözülmesi halinde Türkiye'yi yeniden F-35 programına kabul etmekten memnuniyet duyacaklarını belirtmişti.

S-400 krizleri devam edecek
BirGün'e Abone Ol