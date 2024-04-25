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Beyaz Saray: "Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi.

Dünya
  • 25.04.2024 21:08
  • Giriş: 25.04.2024 21:08
  • Güncelleme: 25.04.2024 21:22
Kaynak: İHA
Beyaz Saray: "Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok"

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilk kez ABD Başkanı Joe Biden'in resmi davetlisi olarak 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'a gideceği öne sürülmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden ile New York’a giden ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında açıklamada bulundu.

Kirby, Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi. 

9 MAYIS'TA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesinin ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye giderek görüşmeler gerçekleştirmişti.

Görüşmelerin ardından, Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta resmi davetli olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gideceği ve ilk kez Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'le görüşeceğine dair bilgi paylaşılmıştı.

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