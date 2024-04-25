Beyaz Saray: "Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi.

Dünya 25.04.2024 21:08 Giriş: 25.04.2024 21:08

Güncelleme: 25.04.2024 21:22 Kaynak: İHA

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