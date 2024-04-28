Beyaz Saray: İsrail ABD'ye Refah'a girmeme sözü verdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Kirby, bugün yaptığı açıklamada, "İsrail ABD'ye, biz bakış açılarımızı ve endişelelerimizi paylaşma fırsatı bulana kadar Refah'a girmeyeceklerini söyledi" dedi.

Dünya 28.04.2024 19:16 Giriş: 28.04.2024 19:16

Güncelleme: 28.04.2024 19:21 Kaynak: Haber Merkezi

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