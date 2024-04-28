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Beyaz Saray: İsrail ABD'ye Refah'a girmeme sözü verdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Kirby, bugün yaptığı açıklamada, "İsrail ABD'ye, biz bakış açılarımızı ve endişelelerimizi paylaşma fırsatı bulana kadar Refah'a girmeyeceklerini söyledi" dedi.

Dünya
  • 28.04.2024 19:16
  • Giriş: 28.04.2024 19:16
  • Güncelleme: 28.04.2024 19:21
Kaynak: Haber Merkezi
Beyaz Saray: İsrail ABD'ye Refah'a girmeme sözü verdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İsrail'in ABD'ye Refah konusunda söz verdiğini açıkladı.

Kirby, bugün yaptığı açıklamada, "İsrail ABD'ye, biz bakış açılarımızı ve endişelelerimizi paylaşma fırsatı bulana kadar Refah'a girmeyeceklerini söyledi" dedi.

Kirby ayrıca İsrailliler ABD Başkanı Joe Biden'ın, kendilerinden istediği yardım taahhütlerini yerine getirmeye başladığını ifade etti.

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