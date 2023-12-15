Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Batı Şeria’ya gidecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail’deki temaslarının ardından yarın Filistin’in Batı Şeria bölgesini ziyaret edecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail’deki temaslarının ardından yarın Filistin’in Batı Şeria bölgesini ziyaret edecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail temasları kapsamında yarın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesinin ardından Filistin’in Batı Şeria bölgesini ziyaret edecek. Sullivan, Batı Şeria’da Filistin Devlet Başkanı Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Görüşmede, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının ele alınması bekleniyor.