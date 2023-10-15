Beykoz'da iki genç 6 metre derinliğindeki kuyuya düştü

İstanbul'un Beykoz ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki Sudem Bilir, bir arkadaşıyla hafta sonu gezisine gittiği Kabakoz Anadolu Feneri'nde bulunan kuyuya düştü. Karaciğerinde yırtılma tespit edilen Bilir, iki gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gördü. Lise öğrencisinin ailesi ise kuyunun üzerinin hala açık olduğuna dikkat çekerek çağrıda bulundu.

İstanbul Beykoz'da lise öğrencisi 17 yaşındaki Sudem Bilir, bir arkadaşıyla hafta sonu gezisine gittiği Kabakoz Anadolu Feneri'nde bulunan kuyuya düştü.

Üzeri beton kapakla örtülü kuyuda duran ve fotoğraf çekilen iki genç, kapağın kırılmasıyla ölümden döndü. Bilir'in annesi Göknur Bilir, kuyunun çevresinde önlem alınmadığına dikkat çekerek, "Karaciğerinde yırtılma oldu, 2 gün yoğun bakımda yattı. Doktorlar bile yaşamasının mucize olduğunu söylüyor. Bir başkası da düşebilir" dedi.

17 yaşındaki Sudem Bilir ve arkadaşı 1 Ekim Pazar günü gezmek için Beykoz'daki Anadolu Feneri Kabakoz Kumsalı'na geldi.

İki genç otobüslerinin gelmesini beklerken, dinlenmek ve fotoğraf çekilmek için kumsalda üstü kapalı bir kuyunun üzerine oturdu.

Burada bir süre oturan iki genç, otobüslerinin saati yaklaşınca gitmek için ayağa kalktı. Ayağa kalktıkları sırada üzerinde bulundukları beton kapaklardan bir tanesi kırıldı.

Beton kapağın kırılmasıyla önce Sudem ardından da arkadaşı kuyunun içine düştü. Arkadaşının da kendi üstüne düşmesiyle 17 yaşındaki genç kız yaralandı. Etraftakilerin haber vermesiyle birlikte olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Hastaneye kaldırılan genç kız karaciğerindeki yırtılma nedeniyle 2 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise geçen genç kız, buradaki tedavisinin ardından da dün taburcu edildi.

Şu an evde istirahatte kalan ve hareket etmemesi gereken Sudem'in annesi Göknur Bilir, kızının ölümden döndüğünü ve kuyunun etrafının olayın ardından kapatılmadığını söyledi.

KARACİĞERİNDE YIRTILMA OLDU

Genç kızın annesi Göknur Bilir, "Kızım tatil gününde arkadaşıyla buraya geliyor. Burada kuyunun kenarında oturuyorlar. Ayağa kalkınca çocuğum kuyunun içine düşüyor. Üzerindeki beton kırıldığı zaman direkt içine düşüyor. Onun peşine de arkadaşı düşüyor. Karaciğerinde yırtılma oldu, 2 gün yoğun bakımda yattı. Şu an karaciğeri yırtık. Bir hafta hastanede kaldı. Ben belediyeden de şikayetçiyim, bir kere bile arayıp geçmiş olsun bile demediler" dedi.

Fotoğraf: DHA

KUYUNUN HALA ÜZERİ AÇIK

Anne Bilir, "Doktorlar bile yaşamasının mucize olduğunu söylüyor. Bir haftadır mahvolduk, psikolojimiz bozuldu. Çocuğum ölümden döndü. Şu an kalkamayacak, hareket edemeyecek, ettiği zaman ağrıları falan oluyor. Arkadaşı iyi, arkadaşında bir şey yok. Şikayetçiyim ve bunun peşini bırakmayacağım. Yaşadığımızı bir biz biliriz. Hala da üzeri açık, bize belediye önlem alındı, burası bize ait değil diyor. Burası kime ait? Bir başkası da düşebilir" ifadelerini kullandı.

6 METRE DERİNLİKTE

Baba Burak Bilir de, "Kuyunun çevresinde otururken otobüsü bekliyorlar, otobüsün gelmesine 5-6 dakika kalkıyorlar ve bir iki adım atıyorlar nasıl olduğunu anlamıyorlar. Bir anda düşüyorlar. Köyün muhtarı bize durumunu haber veriyor. 1-2 metre yükseklikten düştüğünü bildiriyor. Tabi durum öyle değilmiş. Burası aşağı yukarı 5-6 metre var. İtfaiyeye bildiriyorlar, ambulans geliyor. Şu anda da hiçbir önlem alınmamış. İçeride kalmaları yaklaşık 1 saati geçmiş" dedi.

HALKA AÇIK BİR YER

Baba Bilir, "Şu anda yeni taburcu ettik. Doktorlar fazla hareket etmeyecek, ayakta durmayacak, 1 hafta daha evde istirahat edecek dediler. Burası plaj, kamp alanı… Millet geliyor burada kamp yapıyor, çadırlar kuruyor. Araçlarıyla kumsalda off road yapıyorlar. Burası halka açık bir yer. Kapalı değil, askeriyenin bir alanı değil. Bunun peşine düşeceğiz. Kapağın bir tanesi kırılıyor. Diğeri düştükleri an üstlerine de düşebilirdi. Aldıkları önlemi de görüyorsunuz. Bir insan değil oraya bir hayvan da düşebilir. O da bir canlı sonuçta" diye konuştu.