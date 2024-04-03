Beyoğlu Belediyesi'nde 'Eğitim Mutfağı' boşaltıldı

Beyoğlu Belediyesi’nin Mutfak Sanatları Akademisi eğitimleri için Kasımpaşa’da bulunan ek hizmet binası BESMEK’te yer alan endüstriyel mutfak malzemeleri ‘sözleşme süresinin’ bitmesi gerekçe gösterilerek kamyona yüklenerek belediye binasından çıkartıldı.

Beyoğlu Belediyesi’nin Mutfak Sanatları Akademisi eğitimleri için Kasımpaşa’da bulunan ek hizmet binası BESMEK’te yer alan endüstriyel mutfak malzemeleri ‘sözleşme süresinin’ bitmesi gerekçe gösterilerek kamyona yüklenerek belediye binasından çıkartıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin adayı İnan Güney yüzde 49 oranında oy alarak belediye başkanı seçildi. Ancak henüz mazbata töreni yapılmadı.

BESMEK Kasımpaşa Eğitim Merkezi’nde mutfak eğitimleri için kullanılan malzemeler, dün gece saatlerinde bina dışına çıkarıldı. Durumun çevre sakinlerinin dikkatini çekmesi üzerine güvenlik güçleri olay yerine geldi. Taşınma işlemine yönelik resmi bir evrakın olmaması üzerine malzemeler tutanak tutularak içeriye taşındı.

Sabah saatlerinde Beyoğlu Belediyesi antetli kağıdına Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Koca imzasıyla “Şirketiniz tarafından 10.11.2023 tarihinde Besmek Mutfak Sanatları Akademisi eğitimleri için teslim edilen (2 katlı elektrikli taş tabanlı sehpalı fırın, 2 katlı elektrikli taş taban maya kabini, 10 tepsili elektrikli konveksiyonel maya kabinli elektrikli fırın, 35kg un kapasiteli spiral mikser, 40 lt Planet mikser) fırın ve cihazlar sözleşme süresi bittiği için BESMEK eğitim merkezimizden teslim alabilirsiniz. Eğitime vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz” şeklinde evrak hazırlandı. Firma yetkilileri malzeme ve cihazları kamyona yükleyerek götürdü.

Firma yetkilileri sözleşmenin 1 Nisan itibarıyla son bulduğunu ve ürünlerin İstiklal Caddesi, Hasköy ve Kasımpaşa meydanında bulunan ledlerde süresiz olarak video görüntülenmesi karşılığında verildiğini iddia etti.