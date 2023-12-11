Beyoğlu'nda bir kadına çarpmıştı: Eski Yemenli Bakan’ın oğlunun cezası ev hapsine çevrildi

Yemen eski Ulaştırma Bakanı'nın oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein tedavi için babasını hastaneye götürdüğü sırada, İstanbul Beyoğlu’nda dün 69 yaşındaki Türk vatandaşı kadına çarptı. Ağır yaralanan Pakize Özer, hastaneye kaldırılırken Hussein hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Bugün ise Hussein'in adli kontrol şartı ev hapsi olarak değiştirildi.

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ANKA

İstanbul Beyoğlu’nda dün 12.30'da Yemen eski Ulaştırma Bakan’ının oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein, tedavi için babasını hastaneye götürdüğü esnada Pakize Özer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek ağır yaralanan Özer yoğun bakımda tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Hussein ise aynı gün çıkartıldığı mahkemece yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ahmed Musaeed Hussein'in yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartı bugün ev hapsine çevrildi. TEDAVİ AMACIYLA TÜRKİYE'YE GELMİŞLER Edinilen bilgiye göre Yemen eski Ulaştırma Bakan’ı Ahmed Musa’aed Husseın Haidrah (77) hasta olduğu için tedavi amacıyla oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein (27) ile birlikte Türkiye’ye geldi. Yemenli eski Bakan, oğlunun kullandığı araçla hastaneye doğru seyir halindeyken cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Pakize Özer’e (69) çarptı. Kaza sonucu yere savrulan Özer, başını yere çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı ve tedavisi halen sürüyor. Somali’den sonra Yemen kazası Beyoğlu'nda ahşap binada yangın