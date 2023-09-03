Beyoğlu’na yeni bir nefes: Ara Sahne 4 Eylül’de seyirciye ‘Merhaba’ diyecek

İstanbul Beyoğlu’nda açılan ‘Ara Sahne’ Tek Kişilik Oyunlar Festivali ile seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. 4-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde ödül almış çok sayıda oyun sahnelenecek.

İstanbul Beyoğlu’nda açılan Ara Sahne, Tek Kişilik Oyunlar Festivali ile İstanbullulara merhaba demeye hazırlanıyor.

4 Eylül’de başlayacak olan ‘Tek Kişilik Oyunlar Festivali kapsamında N’Olacak Bu Yusuf Umut’un Hali, Yan Rol, Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler, Prima Facie/İlk Bakışta, Kalabalık Duası, Korkuyu Beklerken, Bugün Bir Cinayet İşledim, Dansöz, Sıfır Telaş, Küçük Bir Rica, Kreutzer Sonat, Bir Alzheimer’in Anıları, Bernarda ve Yabancı oyunları izleyici ile buluşacak.

4-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Tek Kişilik Oyunlar Festivali, N’Olacak Bu Yusuf Umut’un Hali oyunu ile başlayacak.

Hakan Emre Ünal’ın sahneleyeceği tek kişilik oyunun yazarları arasında yine Hakan Emre Ünal ve Alis Çalışkan yer alıyor. Oyunun yönetmenliğini ise Ayşe Draz ve Nezaket Erden üstleniyor.

Festivalde kapanış ise Dördüncü Ay ile olacak. Sahnede ise Serhat Barış ve Esra Erdemir yer alacak.

Eylül ayında çok sayıda tiyatro oyunu 'Tek Kişilik Oyunlar Festivali' ile Ara Sahne'de olacak

Eylül ayı boyunca sahnelenecek oyunların başlama saati ise 20:30 olarak belirlendi.

Program detayları ve biletler için tiyatrolar.com.tr adresinde ise detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.

ARA SAHNENİN İLK PRODÜKSİYONU EKİM AYINDA

Eylül ayında gerçekleşecek olan Tek Kişilik Oyunlar Festivali’nin ardından ise Ara Sahne ilk prodüksiyonu olan “Ara Oyunlar” tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Ekim ayında seyirci ile buluşacak olan “Ara Oyunlar”da yeni mezunlardan, tecrubeli profesyonellere kadar çeşitli sanatçı grupları bir araya gelecek.

ARA SAHNE HAKKINDA

Ara Sahne, Can Sertaç Adalıer, Esra Tarhan, Gülin Bakkaloğlu, Özenç Eren Yelçi, Serhat Barış ve Uğur Uzunel tarafından 2023 yılında Taksim’de kuruldu.

20 yıl boyunca tiyatro yapılmış ancak bir süredir atıl halde bulunan bir sahnenin yeniden inşası ile seyirci ile buluşma hazırlığı içerisinde olan sahnede tiyatro oyunlarının yanı sıra stand-up, konser, sergi gibi etkinlikler de yer alacak.