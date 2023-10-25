Beyrut’ta Filistin direnişi için kritik toplantı

Lübnan Hizbullahı’nın lideri Hasan Nasrallah, Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el Aruri ve İslami Cihad’ın Genel Sekreteri Ziyad el Nahale, Beyrut’ta bir araya geldi. Toplantıda, Filistin direnişinin zafere ulaşması konusunda neler yapılması gerektiği konuşuldu.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Lübnan Hizbullahı, Hamas ve İslami Cihad’ın liderleri bir araya geldi.

Toplantıya Hizbullah adına örgütün lideri Hasan Nasrallah katıldı. Hamas’ı Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el Aruri, İslami Cihad’ı ise Genel Sekreteri Ziyad el Nahale temsil etti.

Lübnan medyasının aktardığına göre toplantıda, Gazze’deki direnişin zafere ulaşması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Hizbulalh’ın Telegram hesabından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail’in acımasız saldırılarının durdurulması için, İran, Suriye, Filistinli direniş örgütleri ve Hizbullah’tan oluşan ittifaka atıfla, “‘Direniş Ekseni’nin bu hassas süreçte gerçek zaferi elde etmek adına yapması gerekenler değerlendirildi” ifadeleri yer aldı.

7 Ekim sabahı Aksa Tufanı operasyonuna cevap olarak İsrail’in Gazze’ye yönelik ağır saldırılarının başlamasının ardından, Hizbullah da Filistin direnişine destek amacıyla Lübnan tarafından bir cephe açmıştı.