Biden: 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak

ABD Başkanı Biden, İsrail-Filistin hattındaki gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu. Beyaz Saray'daki basın toplantısında konuşan Biden, "İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile ortak basın toplantısı düzenledi. Biden, Gazze'deki son duruma ilişkin, "Aşırıcı yerleşimciler Filistinlilere saldırıyor, durdurulmalılar. Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları alarm verici" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, Biden, açıklamasında İsrail - Filistin sorununa ilişkin "iki devletli çözüm"den yana olduklarını bir kez daha vurgularken, bugüne kadar kullanmadığı bir ifadeyi ilk kez kullandı. ABD Başkanı, "İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak" dedi.