İsrail’in ABD’nin talebi üzerine Gazze Şeridi’ne kara harekatını ertelediği iddia edildi

İsrail’in ABD’nin talebi üzerine Gazze Şeridi’ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatını ABD bölgeye hava savunma sistemleri kurana kadar ertelediği iddia edildi. Söz konusu hava savunma sistemlerinin Irak, Kuveyt, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) konuşlandırılması bekleniyor.

İsrail’in ABD’nin talebi üzerine Gazze Şeridi’ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatını ABD bölgeye hava savunma sistemleri kurana kadar ertelediği iddia edildi.



İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 19’uncu günde devam ederken, İsrail’in ABD’nin talebi üzerine Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatını ertelediği iddia edildi. Wall Street Journal’ın ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail’in ABD’nin talebi üzerine Gazze Şeridi’ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatını şimdilik ertelediği belirtilerek, İsrail'in harekatı erteleme konusunda Gazze Şeridi’ndeki sivillere insani yardım çabalarının yanı sıra rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik diplomatik girişimleri dikkate aldığı ifade edildi.

ABD askerlerine yönelik tehditlerin büyük bir endişe kaynağı olduğu aktarılan haberde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlatacağı kara harekatının ABD askerlerinin hedef alınmasına neden olacağına inanıldığı ifade edildi.

Haberde, ABD’nin bölgeye yaklaşık 11 hava savunma sistemi konuşlandırmak için çalıştığı ve kara harekatının ertelenmesi yönündeki talebin bu nedenle yapıldığı aktarıldı. Söz konusu hava savunma sistemlerinin Irak, Kuveyt, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) konuşlandırılması bekleniyor.