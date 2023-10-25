İsviçre, Filistinli ve İsrailli 11 sivil toplum kuruluşuna mali desteğini askıya aldı

İsviçre hükümetinin, Filistinli ve İsrailli 11 sivil toplum kuruluşuna mali desteği askıya aldığı bildirildi.

İsviçre hükümetinin, Filistinli ve İsrailli 11 sivil toplum kuruluşuna mali desteği askıya aldığı bildirildi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'de İsrail ile Filistin arasında başlayan çatışmaların ardından hükümetin Filistinli ve İsrailli 11 sivil toplum kuruluşuna mali desteği askıya aldığı belirtildi.

Açıklamada, karardan 6 Filistinli ve 5 İsrailli kuruluşun etkilendiği aktarıldı.

Bakanlık tarafından sivil toplum kuruluşlara verilen mali desteğin doğru bir şekilde kullanılması gerektiği kaydedilen açıklamada, Ortadoğu'daki işbirliği programıyla bağlantılı mali akışların ayrıntılı bir analizinin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kuruluşların, bakanlığın Ortadoğu'daki işbirliği programları çerçevesinde desteklendiği ifade edildi.