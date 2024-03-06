Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de muhtemel bir ateşkes anlaşmasının Hamas'a bağlı olduğunu söyledi. Biden, ateşkese ihtiyaç olduğunu ve birkaç gün içinde netleşeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington yakınlarındaki havaalanında başkanlık uçağı Air Force One'a binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

"BİRKAÇ GÜNE ÖĞRENECEĞİZ"

Biden, gazetecilerin ateşkesle ilgili sorusuna, "Şu anda Hamas'ın elinde. İsrailliler işbirliği yapıyor. Mantıklı bir teklif geldi. Ne olacağını birkaç gün içinde öğreneceğiz" yanıtını verdi.

"ATEŞKESE İHTİYAÇ VAR"

"Ateşkese ihtiyacımız var" diyen Biden, Ramazan ayı öncesinde bir ateşkes ihtimali konusunda ise, "Ateşkes olmalı. Ramazana kadar devam etmesi durumuna gelirsek çok ama çok tehlikeli olacak. Bu yüzden ateşkes sağlamak için çok ama çok çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Filistinlilerin ciddi bir kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım ulaştırılması için çok çalıştıklarını belirtti.

Biden ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan ilişkisi sorulduğunda, "Her zamanki gibi" dedi.

MISIR'DAKİ GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

Öte yandan Mısır'ın başkenti Kahire'de 2 gün süren ateşkes görüşmeleri ilerleme sağlanamadan sonlandı. Ateşkese katılan Hamaslı yetkililer, anlaşma sağlanmamasından görüşmelere heyet göndermeyen İsrail'i sorumlu tuttu.

İsrail, ön koşul olarak Hamas'ın başlangıçta altı hafta sürecek ateşkes ve esir takası sürecinin parçası olarak ilk aşamada serbest bırakılacak 40 yaşlı, hasta ve kadın rehinenin bir listesini sunmasını şart koşmuştu.

Hamas ise Gazze'ye geniş çaplı insani yardım girişine izin verilmesini ve kıyı şeridinin kuzeyindeki evlerinden sürülen Filistinlilerin geri dönmelerine izin verilmesini talep ediyor.