İsrail heyet göndermedi, Gazze için ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı

Mısır'ın başkenti Kahire'de yaklaşık 3 gündür devam eden ateşkes görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmadı.

İsrail'in düzenli saldırıları ve işgali altında bulunan Gazze'de ateşkesin sağlanması için Mısır'ın başkenti Kahire'de 2 günden uzun süren görüşmelerde sonuç çıkmadı.

Hamas ve arabulucular arasındaki ateşkes görüşmeleri salı günü Kahire'de herhangi bir ilerleme sağlanamadan sona erdi.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Bassem Naim Reuters'a yaptığı açıklamada iki gün süren görüşmelerde arabuluculara ateşkes anlaşması önerisini sunduklarını ve bu tura katılmayan İsraillilerden yanıt beklediklerini söyledi.

"TOP ABD'NİN SAHASINDA"

Naim, "(Başbakan Benjamin) Netanyahu bir anlaşmaya varmak istemiyor ve şimdi top Amerikalıların sahasında" dedi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayında saldırılarını durduracağını söylemişti.

İsrail ise Kahire'deki görüşmeler hakkında kamuoyu önünde yorum yapmayı reddetti.

Ancak yetkililer İsrail'in görüşmelere bir heyet göndermediğini, ön koşul olarak da Hamas'ın başlangıçta altı hafta sürecek ateşkes ve esir takası sürecinin parçası olarak ilk aşamada serbest bırakılacak 40 yaşlı, hasta ve kadın rehinenin bir listesini sunmasını şart koştuğunu söyledi.

Hamas ise Gazze'ye geniş çaplı insani yardım girişine izin verilmesini ve kıyı şeridinin kuzeyindeki evlerinden sürülen Filistinlilerin geri dönmelerine izin verilmesini talep ediyor.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonu, 2 gün önceki haberinde Hamas, Katar ve ABD'den heyetlerin Kahire'ye geldiğini duyurmuş, Mısırlı bir üst düzey yetkilinin ateşkes görüşmelerinde ilerleme olduğunu belirttiğini aktarmıştı.