Mısır'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Görüşmeler yarın başlıyor

Mısırlı güvenlik kaynakları, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin, yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayacağını duyurdu.

Mısırlı güvenlik kaynakları, Gazze'de ateşkes için görüşmeler yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayacağını açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre anlaşmanın tamamlanması için İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyinden çekilmesi gerektiği ifade edildi.

Tarafların Gazze'deki ateşkesin süresi, rehine ve tutukluların serbest bırakılması konularında anlaşmaya vardığını belirten kaynaklar, anlaşmanın tamamlanabilmesi için İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyinden çekilmesi ve bölge sakinlerinin geri dönmesi konusunda bir mutabakata varılması gerektiğini ifade etti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Ramazan'a kadar bir ateşkese varmayı umduklarını" söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail'in ramazan ayında saldırılarını durdurması için çalıştıklarını ifade etmişti.