Biden, Gazze'de ateşkes için tarih verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes için 4 Mart'ı işaret ederek "Pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanmasını umuyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda ikinci ateşkesin sağlanması yönünde adımlar attıklarını ve bir hafta için somut sonuçlar elde edebileceklerini söyledi.

Kasım ayında yapılacak seçim çalışmaları için New York'u ziyaret eden Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya yanıt verirken 4 Mart'ı işaret etti.

Biden, "Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar ateşkes sağlanacaktır" dedi.

Ateşkes görüşmeleri Mısır, Katar ve ABD'li yetkililerin arabulucuğu ile Katar'ın başkenti Doha'da yürütülüyor.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, iki hafta önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrailli esirlerin serbest bırakılmaması halinde Gazze'ye yönelik saldırıların ramazan ayında da devam edebileceğini belirtmişti.