BM, İsrail'in gözaltına aldığı Filistinlilere yaptığı işkenceleri anlattı: Hepsi travma geçirerek dönüyor

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinlilerin "tamamen travma geçirmiş" olarak geri döndüklerini ve esaret altındayken kötü muameleye maruz kaldıklarını bildirdiklerini söyledi.

The Guardian'ın aktardığına göre bir basın brifinginde açıklama yapan Lazzarini, tutukluların elektrik verme tehdidi, çıplak fotoğraflarının çekilmesi, uykusuz bırakılma ve gözlerini korkutmak için köpeklerin kullanılması gibi çok sayıda kötü muameleye maruz kaldıklarını bildirdiklerini söyledi.

DSÖ BAŞKANI: BULGULAR KORKUNÇ

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 ay sonra Kuzey Gazze'deki hastaneleri ziyaret ettiklerini ve korkunç bulgular gözlemlediklerini aktardı.

DSÖ Başkanı, ciddi düzeyde yetersiz beslenme, açlıktan ölen çocuklar ve ciddi yakıt, gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısından söz etti. Ghebreyesus, "El Avda hastanesindeki durum özellikle dehşet verici, çünkü binalardan biri yıkılmış durumda" diye yazdı.

Gıda eksikliğinin 10 çocuğun ölümüne neden olduğunu belirten Ghebreyesus, "Elektrik eksikliği, özellikle yoğun bakım ünitesi ve yenidoğan ünitesi gibi kritik alanlarda hasta bakımı için ciddi bir tehdit oluşturuyor" dedi.

