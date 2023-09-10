Biden'ın konvoyundaki aracın şoförü Hindistan'da gözaltına alındı

ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunda bulunan bir şoförün Hindistan'da gözaltına alındığı ortaya çıktı. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde ülkede bulunan Biden'ın konvoyunda yer alan şoförün protokol ihlali gerekçesi ile gözaltına alındığı belirtilirken, sorgu işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ve Biden'ın konvoyundan çıkartıldığı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın konvoyunda bulunan aracın şoförünün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın kaldığı otele girdiği için "protokol ihlali" gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

NDTV'nin haberine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi esnasında Al Nahyan'ın kaldığı Taj Hotel'de kriz yaşandı.

Biden'ın konvoyundaki araç otele giriş yapınca şoför, "protokol ihlali" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şoförün ifadesinde bir iş insanının kendisini bu otele bırakmasını istediğini, bundan dolayı Taj Hotel'e gittiğini ve iş insanının da güvenlik tarafından durdurulduğu esnada araçta olduğunu söylediği öğrenildi.

Güvenlik protokollerinin farkında olmadığını öne süren şoför, sorgulanmasının ardından serbest bırakıldı ancak Biden'ın konvoyundan çıkarıldı.