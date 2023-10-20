Biden’dan Kongre'ye acil bütçe talebi: Hamas ve Putin'in kazanmasına izin veremeyiz

ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ABD'nin ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna'ya destek için Kongre'ye 'acil bütçe' talebinde bulunacağını belirterek, "Hamas gibi teröristler ile Putin gibi diktatörlerin kazanmasına izin veremeyiz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’dan, Oval Ofis'te ulusa sesleniş konuşması yaptı. Ağırlıklı olarak İsrail'e 'tam destek' mesajlarını sürdüren Biden, Ukrayna'dan da bahsederken ABD Kongresi’nden acil bütçe talebinde bulunacağını söyledi.

"İKİSİ DE DEMOKRATİK KOMŞULARINI YOK ETMEK İSTİYOR"

Filistin’de yaşananların Ukrayna’da yaşananlarla benzerlik taşıdığına dikkat çeken Biden, hem Hamas'ın hem Putin'in 'demokratik komşularını yok etmek' istediğini söyledi.

"İSRAİL'İN HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ GÖRÜNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Biden, İsrail ve Ukrayna dahil ortaklarına destek olmak için yarın Kongre’den acil bütçe talebinde bulunacağını ifade etti. Bu sayede İsrail’in askeri üstünlüğünün artacağını kaydeden Biden, "Bölgedeki diğer düşman güçlerin İsrail’in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu görmelerini sağlayarak çatışmanın yayılmasını engelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ TERK EDEMEYİZ"

Konuşmasında İsrail’e gerçekleştirdiği ziyarete de değinen Biden, ülkesinin önceliğinin Hamas tarafından rehin alınan ABD vatandaşlarının güvenliği olduğunu dile getirdi. 7 Ekim’deki Hamas saldırısında 32 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Biden, "Barıştan vazgeçemeyiz, iki devletli çözümü terk edemeyiz" dedi.

Ülkesinin Filistin halkına bağlılığını sürdürdüğünü belirten Biden, Gazze’deki hastanede meydana gelen patlamadan derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Hamas’ı Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanmakla eleştiren Biden, Hamas’ın Filistinlileri temsil etmediğine dikkat çekti. Biden, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirilmediğini düşündüğünü de yineledi.

Filistinlilere insani yardım ulaşmasına yönelik çabalarının sürdüğünü belirten Biden, "Dün İsrail ve Mısır liderleriyle yaptığım görüşmelerde Birleşmiş Milletler’den Gazze’deki Filistinlilere ilk insani yardım sevkiyatının gerçekleşmesine yönelik güvence aldım" diye konuştu.