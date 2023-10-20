Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 14. gün: İsrail, sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi bombaladı

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 14. gününde de devam ederken İsrail, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye saldırı düzenledi. Yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 4 bin 137'ye yükseldiğini duyurdu. İsrail basını ise 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığını aktardı.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 14. gününde de sürdüren İsrail, yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı tarihi kiliseyi bombaladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, dün akşam saatlerinde İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurmuştu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan haberde, saldırıya ilişkin bilgi verildi. Habere göre, İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığı saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Ölü ve yaralıların hala enkaz altında olduğu, kurtarma ve ambulans ekiplerinin onlara ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Bombalamanın kilise binasının bazı kısımlarında ciddi maddi hasara yol açtığı ve yanındaki bir binanın da yıkıldığı kaydedildi.

Saldırının, güvenli bir yer arayışıyla kiliseye sığınan Hıristiyan ve Müslüman Filistinli ailelerin bulunduğu "Kilise Vekilleri Konseyi" binasının tamamen yıkılmasına neden olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Gazze kentindeki tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı El-Ehli Baptist Hastanesine yaklaşık 250 metre mesafede yer alıyor.



İsrail'in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan'ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 4 bin 137'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail basını ise 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığını aktardı.

HAMAS LİDERİ: İSRAİL'İN SALDIRILARI BÖLGESEL SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği açıklamasında bulundu.



Heniyye, yayımladığı video kaydında, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan cephesinde İsrail'le yaşanan çatışmalar ile siyasi gelişmeleri değerlendirdi.



ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin, manevi destek için İsrail'e ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Heniyye, Washington yönetiminin tüm bu çabalarına rağmen "Gazze'ye saldırılar konusunda İsrail'e bölgesel ve uluslararası destek sağlama ve Araplara, tehciri kabul ettirme"de başarılı olamadığını belirtti.



Hamas lideri, "Gazze'ye yönelik bu vahşi saldırıların, yıkımın ve kan dökmenin devam etmesi durumunda, bunun, bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısı yaptıklarını" kaydetti.



Geçen günlerde Arap ve İslam dünyasından pek çok yetkiliyle bir araya geldiklerini söyleyen Heniyye, bu görüşmelerde, "çözümün ancak işgalin son bulması ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu dile getirdiklerini ve işgalci komutanların işledikleri suçlardan ötürü yargılanmasını ve Gazze'ye bir an evvel yardımların ulaştırılmasını talep ettiklerini" dile getirdi.



Heniyye son olarak, halkları cuma günü "Gazze'ye saldırılar dursun, tehcir ve alternatif vatana hayır" sloganıyla sokağa inmeye çağırdı.

İsrail ordusu, Gazze'nin Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Hamza Camisi ve Ebu Şaviş ailesinin evine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası cami ve ev yıkılırken çevresinde de hasar meydana geldi.

CANLI BLOG

23.55 |İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

22.04 | İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin "derhal boşaltılmasını" istedi

Filistin Kızılayı, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığını duyurdu.

Açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedildi.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret edilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

19.04 | İran'dan İsrail'in kilise saldırısına tepki!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail’in Gazze’deki Rum Ortodoks Kilisesi’ne yönelik saldırısı ile ilgili, "Bu korkunç suçları belgeleyerek yetkili uluslararası mahkemelere sunmak uluslararası bir sorumluluktur" dedi.

17.04 | Mısır: Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor

Mısır, Gazze Şeridi’nin Mısır’a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın açık olduğunu, İsrail’in bölgeye insani yardımların girişini kabul etmediğini duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Refah Sınır Kapısı’nın mevcut durumu ve Gazze’ye gönderilmesi planlanan insani yardımlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İsrail-Filistin arasındaki gerilimin başladığı günden bu yana Mısır’ın Batı medyası tarafından hedef alındığını belirten Ebu Zeyd, şunları kaydetti:

"(Batı medyası) Tehcir senaryosunu teşvik ediyor. İsrail, sınır kapısını (Filistin tarafı) 4 kez vurarak yardımların girişini reddetmesine rağmen, sınır kapısının kapalı olmasından Mısır’ı sorumlu tutuyor."

Ebu Zeyd, "Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor. Bugün de üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesinin sorumluluğu Mısır’a yükleniyor. Sınır kapısı açık, Mısır onların tahliye edilememesinden sorumlu değil" ifadelerini kullandı.

Mısır'ın başkenti Kahire’nin ev sahipliğinde 21 Ekim’de düzenlenmesi planlanan "Kahire Barış Zivesi"ne işaret eden Ebu Zeyd, doğru yola ulaşmak için yarınki zirvenin fırsat olduğunu kaydetti.

16.39 | Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırındaki İsrail'in askeri hedeflerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail’e ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail ordusu tarafından işgal edilen ancak Lübnan’a ait Kefr Şuba Tepeleri ve Şebaa Çiftliklerinde yer alan askeri hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Hizbullah saldırının "güdümlü tanksavar füzeler ve uygun silahlarla" gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, saldırılar sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

15.55 | Gazze'de öldürülen Birleşmiş Milletler çalışanlarının sayısı 16'ya yükseldi

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgede 2 UNRWA çalışanının daha öldürüldüğü ve 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi.

Gazze'de yakıt, gıda, su ve ilaç gibi temel yaşam malzemelerine ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, bölgeye sürekli ve engelsiz bir şekilde insani yardım girişinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası insancıl hukuka uyulması, sivillerin, sivil altyapının ve BM tesislerinin korunması çağrısı yinelendi.

15.50 | Macron, rehinelerin aileleriyle konuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas tarafından rehin alınan Fransa vatandaşlarının aileleriyle görüştü. Macron, vatandaşlarının güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri için her şeyi yapacaklarını söyledi.

15.30 | BM Genel Sekreteri, Refah Sınır Kapısı'nda

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'na gitti. Guterres, mümkün olan en kısa sürede Mısır'a gönderilen insanî yardım malzemelerinin Gazze'ye iletileceğini ifade etti.

15.15 | İsrail'den kara harekatı açıklaması: 3 aşamalı olacak

İsrail'in Gazze'ye düzenlemesi beklenen kara harekatı öncesi sınıra giden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesinin uzun vadeli planıyla ilgili konuşan ilk üst düzey yetkili oldu. İsrail'in Hamas ile savaştığını öne süren Gallant, ülkesinin Hamas'ı yok ettikten sonra Gazze'deki yaşamı kontrol etmeyi planlamadığını iddia etti.

İsrail'in girdiği savaşın üç aşamalı olmasını beklediğini belirten Gallant, ilk aşamada hava saldırıları ve kara operasyonlarıyla Hamas'a saldıracaklarını, ardından direniş gruplarını yenilgiye uğratacaklarını ve son olarak da "Gazze Şeridi'ndeki hayata dair sorumluluklarını" sona erdireceklerini söyledi.

14.25 | BBC: Hamas ateşkes karşılığında bazı rehinelerin serbest bırakılması teklifinde bulundu

Gazze'de tutulan tahmini 203 rehinenin çoğunun serbest bırakılması için görüşmeler devam ederken, Hamas'ın ateşkes karşılığında bazı rehineleri serbest bırakmayı teklif ettiği belirtildi.

BBC News Güvenlik Muhabiri Frank Gardner’ın haberine göre BBC, bu iddiayı doğruladı. Ancak İsrail şu ana kadar bu öneriyi kabul etmedi.

14.15 | BM: Sivillerin ölümüne yol açan her türlü saldırıyı kınıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in kiliseye saldırısına ilişkin, "Sivil altyapıya yönelik, korunan binaların yıkılmasına, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan her türlü saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail-Filistin gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin "Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, dün akşam İsrail ordusunun Gazze'deki kiliselerini vurduğunu duyurdu ve bunu şiddetli şekilde kınadı. Hristiyanlar için kutsal sayılan bir mabedin vurulmasını nasıl karşılıyorsunuz? Siz bu olayı ve olayın failini kınayabiliyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Shamdasani, "Kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırının farkındayız. Sivil altyapıya yönelik, korunan binaların yıkılmasına, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan her türlü saldırıyı kınıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Shamdasani, olayın tam ne ve nasıl olduğunun belli olmadığını kaydederek, "Ancak bu konuyu araştırıyoruz" dedi.

13.30 | BM'den Gazze'ye insanî yardım açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Mısır ile Gazze arasında bulunan Refah Sınır Kapısı'nın düzenli olarak açık tutulamaması nedeniyle Gazze'ye ulaştırılamayan insanî yardımların 'bir-iki gün' içinde ihtiyaç sahiplerine iletileceğini açıkladı.

12.30 | Kudüs Ortodoks Patrikhanesi’nden Gazze’deki kilisenin vurulmasına kınama

Kudüs Ortodoks Patrikliği, İsrail’in hava saldırısıyla Aziz Porphyrius Kilisesi’nin vurulmasını kınayarak kiliseleri ve kurumlarını hedef almanın savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı.

12.20 | İsrail güçleri, Batı Şeria'da 80 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 80 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da gece saatlerinde başlattığı gözaltı operasyonlarını sabah saatlerinde de sürdürdü.

Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil, Beytullahim, Nablus ve Tulkerim kentlerinde aralarında Yasama Konseyi üyelerinin yanı sıra 2 gazeteci ve eski esirlerin de bulunduğu 80 Filistinli, İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Açıklamada, İsrail'in "Filistin halkına karşı sistematik intikam operasyonlarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 930'u aştığı" ifade edildi.

12.17 | İsrail hükümeti, Al Jazeera televizyonunun kapatılabilmesine izin veren kararı onayladı

İsrail hükümeti, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail’deki ofisinin kapatılmasına imkan sağlayan acil durum düzenlemelerini onayladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, hükümetin "devlet güvenliğine tehdit oluşturan" televizyon kanallarının kapatılabilmesine izin veren düzenlemeleri onayladığı bildirildi.

Karar doğrultusunda, İsrail'deki Al Jazeera ofislerinin kapatılmasının ve ekipmanlarına el konulmasının mümkün olduğu belirtildi.

Haberde, İsrailli yetkililerin Al Jazeera'nin yayınlarının İsrail askerleri ve vatandaşlarını tehlikeye attığını savunduğu aktarıldı.

İsrail hükümetinin kararına ilişkin Al Jazeera televizyonundan açıklama yapılmadı.

12.10 | İsrail'den Filistinlilere yaş kısıtlaması

İsrail yönetimi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirdi.

Ancak İsrail, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinlilere yaş kısıtlaması getirdi.

Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresinden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif’e girişine izin vermiyor.

10.00 | İsrail'in mülteci kampı saldırısında 5'i çocuk 13 Filistinli öldürüldü

İsrail'in Batı Şeria'da bulunan Nur Şems mülteci kampına düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 13 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

09.10 | Biden: Hamas'ın kazanmasına izin veremeyiz

ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında İsrail ve Ukrayna'ya destek için Kongre'ye 'acil bütçe' talebinde bulunacağını belirterek, "Hamas gibi teröristler ile Putin gibi diktatörlerin kazanmasına izin veremeyiz" dedi.

Biden, çatışmanın yayılmasını engellemenin yolunun "Bölgedeki diğer düşman güçlerin İsrail’in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu görmelerini sağlamak" olduğunu söyledi.

08.12 | Mısır'da Gazze Zirvesi

Mısır basını, yarın (21 Ekim) “Uluslararası Gazze Barış Zirvesi” düzenleneceğini, zirveye AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını yazdı.

Erdoğan’ın yanı sıra zirveye Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, Katar, Yunanistan, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, İtalya ve Güney Kıbrıs liderleri de katılacak.

06.07 | Yemen, Filistin halkının desteklemesi için "acilen harekete geçme" çağrısında bulundu

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, İsrail'in açık saldırganlığına ve geniş çaplı bir savaş suçuna maruz kalan Filistin halkını desteklemek için acil eylem çağrısında bulundu.

Saba resmi haber ajansının verdiği bilgiye göre, Abdulmelik, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ve ABD'nin Sana Büyükelçisi Stephen Fagin ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Abdulmelik, görüşmede, Yemen yönetimi, hükümeti ve halkının Filistin meselesine yönelik sabit tutumunu vurguladı.

Görüşmede sırasında, "Açık bir saldırıya, tam kapsamlı bir savaş suçuna ve Siyonist işgal güçlerinin soykırım girişimine maruz kalan Filistin halkını desteklemek için acilen harekete geçilmesi" çağrısı yapan Abdulmelik, şunları kaydetti:

"Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alan, yüzlerce çocuk ve kadının ölümüne ve yaralanmasına neden olan vahşi bombalama, tüm sözleşmeleri ve uluslararası insani hukuku ihlal eden iğrenç bir suçtur."

05.49 | İsrail ordusu Gazze'de sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, hava saldırılarında 9 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'dan geçen haberde ise "Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evin bombalanması sonucu çoğu çocuk ve kadın en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı." bilgisine yer verildi.

05.29 | Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi Başkanı Huri: "İsrail Gazze'de soykırım planı uyguluyor"

Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesinin Başkanı Remzi Huri, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndekilere karşı "soykırım" planı uyguladığını söyledi.

Huri, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de Tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alması bir savaş suçudur." ifadelerine yer vererek, İsrail'in, Filistinli sivillere ve ibadethanelere karşı devam eden suçlarına bir yenisinin daha eklendiği belirtti.

"İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkımıza karşı soykırım planı uyguladığına dair resim tüm dünyaya açık hale geldi." ifadesini kullanan Huri, şunları kaydetti:

"Müslüman ve Hıristiyanlardan oluşan yaklaşık 500 Filistin vatandaşının barındığı kilisenin hedef alınması, İsrail işgalinin ana hedeflerinin çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere savunmasız vatandaşlar olduğunu doğruluyor."

Kilise İşleri Yüksek Komitesi de yazılı açıklamasında, kilisenin doğrudan hedef alındığına dikkati çekerek, "Bu, Cenevre Sözleşmesi ve birçok uluslararası anlaşma kapsamında bir savaş suçudur. Bu, Gazze Şeridi'nde, Kudüs'te ve işgal altındaki çeşitli Filistin topraklarında, Filistinli sivillere ve ibadet yerlerine karşı devam eden işgal suçlarına eklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Komite, Tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'nin dünyanın en eski üçüncü kilisesi olduğunu ve orijinal inşaatının 425 yılına dayandığını kaydetti.

05.11 | İsrail, Gazze'de bir camiyi daha vurdu

İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde bir caminin daha tamamen yıkıldığı bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde hedef aldığı el-Ömeri Camii'nin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, 18 Ekim'de "İsrail 10 camiyi yıktı, onlarca cami ve mabede de zarar verdi. Bunlar arasında 7 tarihi cami ve kilise de var." açıklamasında bulunmuştu.

03.11 | Biden, ulusa seslendi: Hamas gibi teröristler ile Putin gibi diktatörlerin kazanmasına izin veremeyiz, Kongre'ye "İsrail ve Ukrayna bütçesi" göndereceğim



ABD'de ulusa seslenen Başkan Biden, "İsrail’in geçmişten daha da güçlü olmasını sağlayacağız. Kongre'ye yarın bir bütçe paketi göndereceğim. Bu İsrail için daha önce görülmemiş bir destek paketi olacak" dedi.

Biden, Kongre'ye bir paket göndereceğini bildirerek, şöyle konuştu:

"Masum Filistinlilerin yaşadıklarını görmezden gelemeyiz. Hamas ve Putin etrafındaki demokrasileri yok etmeye çalışıyor. Hamas gibi teröristler ile Putin gibi diktatörlerin kazanmasına izin veremeyiz. Buna izin veremem. Tarihin çok önemli bir anındayız ve bugün vereceğimiz kararlardan biri önümüzdeki on yılların geleceğini belirleyecek. Bölgedeki diğer hasım aktörlerin İsrail'in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu görmelerini sağlayacağız. Kongreye yarın bir bütçe paketi göndereceğim. Bu İsrail için daha önce görülmemiş bir destek paketi olacak. Hem Ukrayna'nın hem de İsrail'in savunulmasına yardımcı olmak için, Kongre'den daha önce görülmemiş bir bütçe talep edeceğim."

02.30 | ABD, Ukrayna'ya tahsis edilen top mermileri İsrail'e gönderecek

Axios haber sitesi, ABD'de Biden yönetiminin Ukrayna'ya tahsis edilen "on binlerce top mermisini" İsrail'e göndermeyi planladığını bildirdi.

Axios'un üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail ordusunun ve savunma bakanlığının Washington'a, "Gazze'ye yapılacak bir kara saldırısına hazırlanmak için acilen top mermilerine ihtiyaçları olduğunu" söylediğini belirtti.

Haber kaynağı, İsraillilerin İsrail-Lübnan sınırında olası bir gerilim nedeniyle topçu silahlarına ihtiyaç duyduklarını da söylediğini belirtti.

01.53 | İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail Gazze’nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz susuz bıraktı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in 11 Ekim'de Gazze’nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığını duyurdu.

HRW'nin, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukasıyla Filistinli çocukları ve diğer sivilleri büyük bir risk altında bıraktığı aktarıldı.

01.49 | Hamas lideri Heniyye: Gazze'ye dönük saldırılar bölgesel savaşa dönüşebilir

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Heniyye, yayımladığı video kaydında, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan cephesinde İsrail'le yaşanan çatışmalar ile siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin, manevi destek için İsrail'e ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Heniyye, Washington yönetiminin tüm bu çabalarına rağmen "Gazze'ye saldırılar konusunda İsrail'e bölgesel ve uluslararası destek sağlama ve Araplara, tehciri kabul ettirme"de başarılı olamadığını belirtti.

Tüm baskılara rağmen Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilerin tehcir edilmesi konusundaki tavrının çok net olduğunu kaydeden Heniyye, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin toplantılarında da bunun vurgulandığını ifade etti.

Başta Mısır olmak üzere Arapların ve İslam ülkelerinin tehcire karşı duruşunu öven Heniyye, bu duruşun desteklenmesi çağrısı yaptı.

Heniyye, ABD yönetiminin, diğer cepheleri saf dışı bırakma ve insanları İsrail'in yalanlarına inandırma konusunda da başarılı olamadığını aktardı.

Hamas lideri, "Gazze'ye yönelik bu vahşi saldırıların, yıkımın ve kan dökmenin devam etmesi durumunda, bunun, bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısı yaptıklarını" kaydetti.

Geçen günlerde Arap ve İslam dünyasından pek çok yetkiliyle bir araya geldiklerini söyleyen Heniyye, bu görüşmelerde, "çözümün ancak işgalin son bulması ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu dile getirdiklerini ve işgalci komutanların işledikleri suçlardan ötürü yargılanmasını ve Gazze'ye bir an evvel yardımların ulaştırılmasını talep ettiklerini" dile getirdi.

Heniyye son olarak, Filistin halkı ile Arap ve İslam dünyasını cuma günü "Gazze'ye saldırılar dursun, tehcir ve alternatif vatana hayır" sloganıyla sokağa inmeye çağırdı.



01.46 | İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinde 3 Hizbullah üyesini hedef aldık

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden tanksavar füzeleri fırlatma girişimi gerekçesiyle Hizbullah üyelerinden oluşan 3 kişilik bir "hücreyi" hedef aldığını açıkladı.

01.24 | Medya hakları grubu, savaşın başlamasından bu yana 21 gazetecinin öldürüldüğünü söyledi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

01.05 | Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden İsrail'in Gazze'deki kilise saldırısına kınama

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıyı kınadı.

Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Gazze Şehri'ndeki kilise binalarından birini hedef alan İsrail saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim yerlerini bombalaması sonucu evlerini kaybeden çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum vatandaşları korumak için sağlanan barınakların yanı sıra kiliselerin ve onlara bağlı kurumların hedef alınmasının göz ardı edilemeyecek bir savaş suçu teşkil ettiği vurgulandı.

Patrikhanenin ve diğer kiliselerin, Baptist Hastanesi, okullar ve diğer sosyal kurumların tesis ve barınaklarına açık bir şekilde saldırılmasına rağmen, ihtiyaç sahibi insanlara yardım, destek ve barınma sağlama şeklindeki dini ve ahlaki görevlerini yerine getirmeye devam etmekte kararlı olduğu aktarıldı.

İsrail'in sivillerin bulunduğu bu kurumların boşaltılması yönündeki taleplerinin devam ettiği ve bu konuda kiliselere uygulanan baskıların olduğu bir dönemde bile patrikhanenin dini ve ahlaki görevini sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, patrikhanenin, savaş ve barış zamanlarında ihtiyaç duyulan her şeyin sağlanması konusunda dini ve insani görevinden vazgeçmeyeceği ifade edildi.

23:55 | İsrail: Gazze'ye yardım girişine izin verilmeyecek

İsrail ordusu sözcüsü Hagari, düzenlediği basın toplantısında "Şu aşamada, Gazze'ye yardım girişi olmayacağını herkesin bilmesini istiyorum. Gazze'ye açılan sınır kapıları hala kapalı. Yardım girişlerinin vakti geldiğinde bunu açıklayacağız" dedi.

23.45 | Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "Maalesef Gazze'de işler sakinleşecek gibi görünmüyor"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in yaklaşık iki haftadır aralıksız saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin "Maalesef (Gazze'de) işler sakinleşecek gibi görünmüyor, bu da bizi daha fazla çalışmaya sevk ediyor." dedi.

Savaşın genişlemesinin daha yıkıcı olacağını, dolayısıyla seçeneklerinin "barışçıl ve diplomatik" yollar olduğunu dile getiren Safedi, şöyle konuştu:



"İsrail'le savaşa girmemizi isteyenler; bunu sonlandırabilecek ve yansımalarını güvence altına alabilecek miyiz? Arapların İsrail ile savaşmak istediği söyleniyor. Bu siyasi bir söylemdir. Hepimiz Filistinlilerin haklarını veren ve İsrail'in güvenliğini garanti eden bir barış istiyoruz."

23.31 | Anglikan Kilisesi: İsrail, saldırıdan önce Gazze'deki hastanenin boşaltılmasını istedi

İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırıdan önce Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne hastanenin boşaltılması için üç kez bildirimde bulunduğu bildirildi.

Anglikan Başpiskoposu Hosam Naoum, düzenlediği basın toplantısında, "Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri olmak üzere üç kez hastanenin boşaltılması yönünde bildirimde bulundular. Hastane salı günü bombalandı." dedi.

İletişimin telefonla sağlandığını söyleyen Naoum, saldırıyı bir "suç" ve "katliam" olarak nitelendirdi.

Naoum, bölgedeki çatışmalarda ortaya çıkan şiddet konusunda kilise liderleri olarak her zaman uyarıda bulunduklarını vurguladı.

Saldırıdan sorumlu taraf sorulduğunda, "Bildiğimiz tek şey televizyondan gördüklerimiz. Ayrıca biz sorumlu tarafı belirleyecek askeri uzmanlar değiliz." cevabını veren Naoum, İsrail'in saldırılarında Gazze'deki birçok yerin bombalandığını ve sahadaki gerçeklerin bu olduğunu kaydetti.

El-Ehli Baptist Hastanesi, tarihi nedenlerle Baptist hastanesi olarak biliniyor ancak 1980'lerin başından bu yana Anglikan Kilisesi ya da İngiltere Kilisesi'ne bağlı hizmet veriyordu.

23.26 | İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi bombaladı



İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu.

Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.

23:10 | Irak'taki ABD üssüne roketli saldırı

Irak'ta ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne insansız hava araçları ve roketlerle saldırı düzenlendi.

Hava üssünün İHA ve roketlerle hedef aldığı ve üssün içinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu öğrenildi. Olayda can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.