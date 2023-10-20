İsrail Savunma Bakanı, kara harekatı hakkında konuştu: 3 aşamalı olacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesinin Hamas'ı 'yok ettikten sonra' Gazze'deki gündelik hayatı kontrol etmeyi planlamadığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlemesi beklenen kara harekatı öncesi sınıra giden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesinin uzun vadeli planıyla ilgili konuşan ilk üst düzey yetkili oldu. İsrail'in Hamas ile savaştığını öne süren Gallant, ülkesinin Hamas'ı yok ettikten sonra Gazze'deki yaşamı kontrol etmeyi planlamadığını söyledi.

3 AŞAMALI OPERASYON

İsrail'in girdiği savaşın üç aşamalı olmasını beklediğini belirten Gallant, ilk aşamada hava saldırıları ve kara operasyonlarıyla Hamas'a saldıracaklarını, ardından direniş gruplarını yenilgiye uğratacaklarını ve son olarak da "Gazze Şeridi'ndeki hayata dair sorumluluklarını" sona erdireceklerini söyledi.

İsrail gazetesi Haaretz'de yer alan bir habere göre Gallant, "7 Ekim Hamas'ı yok etme sürecini başlatan gündür" dedi. Gallant savaşın üç aşamaya bölüneceğini, bunlardan ilkinin "Hamas'ı yok etmek için ateşle ve daha sonra taktik manevralarla askerî bir operasyon olacağını, amacın militanları öldürmek ve örgütü güçlendiren altyapıya zarar vermek olacağını" ifade etti.

"YENİ BİR GÜVENLİK REJİMİ YARATILACAK"

Gallant, bu aşamaların ardından çatışmaların "daha düşük yoğunlukta" devam edeceğini söyledi. Savunma Bakanı, harekatın son aşamasının "Gazze Şeridi'nde yeni bir güvenlik rejiminin oluşturulmasını ve İsrail vatandaşları için yeni bir güvenlik gerçekliğinin yaratılmasını" içereceğini söyledi.

İsrail'in sivil/militan ayrımı gözetmeden yaptığı saldırılarda şu ana kadar 4 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.