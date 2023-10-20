BM'den Gazze'ye insanî yardım açıklaması: Birkaç gün içinde başlayacak

Birleşmiş Milletler (BM), Mısır ile Gazze arasında bulunan Refah Sınır Kapısı'nın düzenli olarak açık tutulamaması nedeniyle Gazze'ye ulaştırılamayan insanî yardımların 'bir-iki gün' içinde ihtiyaç sahiplerine iletileceğini açıkladı.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı çatışmalar başladığından beri açık tutulamadığından dolayı Gazze'ye gönderilmesi için Mısır'a iletilen insanî yardım malzemeleri hâlâ ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadı.

Konuya ilişkin açıklama yapan BM insani yardım şefi Martin Griffiths'in Cenevre'deki sözcüsü Jens Laerke "Gazze'de bir yardım operasyonunun mümkün olan en kısa sürede başlamasını sağlamak için ilgili tüm taraflarla derin ve ileri düzeyde görüşmeler yapıyoruz... İlk teslimatın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor" dedi.

"KESİN ZAMAN VEREMİYORUM"

AFP'nin aktardığına göre Laerke gazetecilere şunları söyledi: "Yardımların ne zaman ulaşacağına dair kesin bir zaman veremiyorum. Elbette mümkün olan en kısa sürede, güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir şekilde başlamasını umuyorum."

Dünyanın farklı kesimlerinden bombardıman altındaki Gazze'ye iletilmesi için toplanan ve Mısır'a yollanan insanî yardım malzemeleri henüz Filistin halkına ulaştırılamadı.

Geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Refah Sınır Kapısı'nı açmadıkları eleştirilerine yanıt olarak kapıyı açmak için çabaladıklarını ancak İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini söylemişti.

Öte yandan Mısır'ın Gazze'den gelecek göç akınından rahatsız olabileceği ve Müslüman Kardeşler ile bağlantılı Hamas mensuplarının sınırdan geçmesinden endişe duyduğu için sınır kapısını açmakta tereddüt ettiği de değerlendiriliyor.