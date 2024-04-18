Bilal Erdoğan ile Mustafa Varank arasında ıstakoz ‘goyguyu’

AKP’de ıstakoz krizine sebep olan Şebnem Bursalı hakkında AKP’li Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan’ın yazışmaları kameralara yakalandı. Gruba atılan Şebnem Bursalı’nın TBMM’deki neşeli anlarına ilişkin habere Bilal Erdoğan’ın “… çıkardılar ama” diye yanıt verdiği, Varank’ın da ıstakoz emojisi attığı görüldü.

Monaco’daki lüks yat kulübünde ıstakoz yiyip sosyal medyadan paylaşan ve partisi dahil birçok kesimden tepki alan AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı dün Meclis’te neşeli pozlar verdi. Etrafa gülücükler saçtığı görülen Bursalı’nın Erdoğan’dan da özür dilediği iddia edilmişti.

Bursalı’nın bir haberine ilişkin konuşan AKP’li Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan’ın yazışmaları Now Haber kameraları tarafından görüntülendi. Gruba atılan Şebnem Bursalı’nın TBMM’deki neşeli anlarına ilişkin habere Bilal Erdoğan’ın “… çıkardılar ama” mesajı attığı görüldü. Mustafa Varank ise buna ıstakoz emojisi ile yanıt verdi.