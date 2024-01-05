"Bilal Erdoğan’ın gemileri" sorusu, Meclis Başkanı’na takıldı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'li Öztürkmen’in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a ilişkin bir soruyu işleme koymadı. Öztürkmen’in önergede yer alan "Bilal Erdoğan’a ait gemilerin İsrail limanlarına sevkiyat yapıp yapmadığı" sorusu iç tüzüğe aykırı bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in Ticaret Bakanlığı’na yönelttiği soru önergesinde yer alan "Bilal Erdoğan’a ait gemilerin İsrail limanlarına sevkiyat yapıp yapmadığı" sorusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’a takıldı.

Kurtulmuş, CHP’li vekilin sorusunu, "İç tüzüğe aykırı" diyerek işleme koymadı.

CHP'li Hasan Öztürkmen, İsrail’in Filistin işgaliyle başlayan süreç boyunca, Türkiye’den İsrail’e giden gemileri ve yapılan ticaretin akıbetini sordu. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle 21 Aralık’ta verdiği soru önergesi ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a takıldı.

Öztürkmen, Meclis Başkanı'nın önergeyi işleme almamasını tamamen politik olduğunu belirterek durumu Aşık Mahzuni’nin dizeleriyle hicvetti: "Hikmetinden sual olmaz beylerin, söylenmesi yasak gizli şeylerin."

"İSRAİL İLE TİCARET HACİMLERİNİ ARTIRIYORLAR"

Türkiye’den iktidara yakın pek çok sermaye grubunun ve politik ismin kamuoyu önünde İsrail karşıtlığı yaparken, geri planda ise İsrail ile ticaret hacimlerini artırarak sürdürdüğünü ifade eden Öztürkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi fırsatçılıkla Gazze gibi bir trajediyi iç kamuoyu malzemesi yapıp diğer taraftan İsrail’le ticareti büyüterek İsrail limanlarına her türlü tedarik gönderenleri halkımızın vicdanına havale ediyorum.

Sayın Kurtulmuş’un sorularımızı Meclis İç Tüzüğü’nü gerekçe göstererek iade etmesi trajiktir. Zira sorduğumuz soru kamuoyunda vicdanları yaralayan, tepkilerin büyüdüğü ve hala tatmin edici yanıt verilmemiş bir iddiadır, kişisel yorumun çok ötesindedir. Gazeteci Cihan’ın gemilerin rotasını gün be gün paylaşmasından sonra, bir anda İsrail’e giden gemilerin rota bilgilerinin gizlenmesi de açıklanmaya muhtaçtır.

"Her şeyden önce bu riyakarlığa insan olarak, hukukçu olarak karşı çıkıyorum. Bugün konu tek başına Bilal Erdoğan değildir, bir anlayış meselesidir. İktidara yakın tüm sanayi kuruluşları, kişiler toplumda vicdan abidesi kesilirken, diğer yandan İsrail hükümetine ticari desteğini artırarak sürdürüyor. Buna kayıtsız kalmamız mümkün değil, sorularımızı yanıtsız bırakmanın yollarına girseler de iktidarın ikiyüzlülüğünü halkımıza teşhir etmeye devam edeceğiz."

CHP Milletvekili Öztürkmen verdiği soru önergesinde, gazeteci Metin Cihan’ın araştırmalar sonucu elde ettiği bulguları dile getirmişti. Önergede, "Gazeteci Metin Cihan’ın sosyal medya hesabında Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen Manta Denizcilik’e ait 'Halit Yıldırım' isimli geminin İskenderun Limanı’ndan 11 Ekim 2023’te kalkarak 14 Ekim 2023’te İsrail’e sevkiyat yaptığı iddiası doğru mudur?" sorusu yer alıyordu.