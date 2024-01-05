İsrail'e ihracat üç ayda bir milyar doları aştı

Ekonomi Servisi

İktidarın soykırım yapmakla suçladığı İsrail'e ihracat, Gazze savaşının sürdüğü son üç ayda 1 milyar doları aştı.

Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin’e destek mitinginde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İsrail mallarını boykot çağrısı yaparken "Sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, sermayeyi tehdit ederken İsraille ticari ilişkiler ise aralıksız devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin İsrail'e ihracatı aralıkta bir önceki aya göre yüzde 30,4 artışla 393,3 milyon dolara yükseldi. Gazze'de savaşın sürdüğü ekim-aralık dönemindeki üç ayda Türkiye'nin İsrail'e ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4'lük düşüş gösterse de 1 milyar doları aştı. Türkiye'nin 2023 yılı genelinde İsrail'e ihracatı, yıllık yüzde 23,8 düşüşle 5,1 milyar dolar oldu.

2023 yılında Türkiye'nin İsrail'e ihracatında, 883 milyon dolarla çelik sektörü ilk sırada yer alırken, kimyevi maddeler ikinci, otomotiv üçüncü sırada yer aldı.