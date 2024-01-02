Mitingde lanet, gemiyle ticaret

Haber Merkezi

2024'ün ilk gününde Galata Köprüsü'nde iktidara yakın kuruluşlar tarafından Gazze için miting düzenlendi. Türkiye, İsrail ile ticarete devam ederken mitingde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "boykota devam" çağrısı yaptı ve "Elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar" dedi.

Bilal Erdoğan, "Biz bu sabah yılın ilk gününde dünyaya haykırmak istiyoruz. Biz 12 şehidimizin de Filistin’deki şehitlerin de katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Ve biz bunlara kayıtsız kalmayacağımıza, bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Bizler kayıtsız kalamayız çünkü Kudüs bizim ilk kıblemiz. Çünkü Mescid-i Aksa bizim kutlu mabedimiz. Topraklarımızda gözü olanların, Arz-ı Mevud safsatasıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için bizler kayıtsız kalamayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Platform’un çağrısına destek veren MÜSİAD ve Çelik İhracatçıları Birliği üyesi patronlar diğer taraftan İsrail için üretime devam ediyor. Evrensel’de yer alan habere göre İsrail ile ticaret yapan Kayseri firmaları arasında; Demiryaka Holding bünyesinde bulunan Hasçelik Halat ve Kablo, Metal Matris, Coreal Aluminyum bulunuyor. Beyaz eşya üretimi yapan Klass Mestaş, Kumtel, Simfer’in ikili anlaşması olan iş yerleri arasında olduğu biliniyor. Hes Kablo, Formet, Oylum fabrikalarının ticaret anlaşmaları var. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’un yılın ihracat değerlendirmelerinde İsrail yerini koruyor. İsrail’in çelik ithalatının yüzde 65’i Türkiye’den yapılırken, MÜSİAD üyesi İÇDAŞ İsrail’e en çok çeliği ihraç eden patron olurken, MÜSİAD üyesi patronlar İsrail’e kablo, inşaat malzemesi de satıyor.

Gazeteci Metin Cihan da Filistin’e saldıran İsrail’e sevkiyat yapan şirketleri sosyal medya hesabından açıklamıştı. Bilal'in abisi Burak Erdoğan'ın şirketine ait gemilerin de Türkiye-İsrail arasında mekik dokuduğu ortaya çıkmıştı. Cihan’ın tweetlerine Binali Yıldırım ve Oğlu Erkam Yıldırım'ın başvurusu sonucu erişim engeli getirilmişti. Sosyal medya hesabından "Yıkılasın İsrail! Enkazını göreyim" diye paylaşım yapan AKP'nin 2019'daki Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'e ait gemilerin de İsrail'e mal taşımaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.