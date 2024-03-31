"Bilecik'in Başkanı" Melek Mızrak Subaşı
Bilecik'te seçim sandıklarının yüzde 90'ı açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Melek Mızrak Subaşı 16 bin 383 oy ile başkan seçildi. AKP adayı Mustafa Yaman 11 bin 622 oy aldı. Subaşı, seçim sevincini sosyal medya hesabından "Bilecik'in Başkanı!" notuyla paylaştı.
Bilecik'te seçim sandıklarının yüzde 90'ı açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Melek Mızrak Subaşı 16 bin 383 oy ile başkan seçildi. AKP adayı Mustafa Yaman 11 bin 622 oy aldı.
Bilecik'te seçim sonuçları büyük ölçüde kesinleşti, CHP adayı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkanı seçildi.
Subaşı, 18 bin 383 oy alırken, AK Parti adayı Mustafa Yaman 11 bin 622 oy aldı. Bilecik Belediye Başkan yardımcılığını yürüten Subaşı, başkan vekilliği de yapmıştı.
Subaşı sevincini X'ten şöyle paylaştı:
BİLECİK’İN BAŞKANI! pic.twitter.com/5MJCsJGX7l— Melek Mızrak Subaşı (@melekmsubasi) March 31, 2024