"Bilecik'in Başkanı" Melek Mızrak Subaşı

Bilecik'te seçim sandıklarının yüzde 90'ı açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Melek Mızrak Subaşı 16 bin 383 oy ile başkan seçildi. AKP adayı Mustafa Yaman 11 bin 622 oy aldı. Subaşı, seçim sevincini sosyal medya hesabından "Bilecik'in Başkanı!" notuyla paylaştı.

Yerel Seçim 2024 31.03.2024 22:46 Giriş: 31.03.2024 22:46

Güncelleme: 31.03.2024 22:54 Kaynak: Haber Merkezi

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