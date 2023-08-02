Bilecik'te bir erkek aynı evde yaşadığı kadının parmaklarını satırla kesti

Bilecik’te aynı evde yaşadığı 30 yaşındaki kadının parmaklarını satırla keserek olay yerinden kaçan Naimi N. isimli erkek, 1 saat sonra yakalandı.

Bilecik'te Afganistan uyruklu Naimi N. isimli erkek, aynı evde yaşadığı Tacikistan uyruklu Feride R.'nin parmaklarını saatırla kestikten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırgan erkek, 1 saat sonra yakalanaraak gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre; olay dün Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşayan Afganistan uyruklu Naimi N. (26) ile Tacikistan uyruklu Feride R. (30) arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce Naimi N., evde bulunan satırı alarak kadının parmaklarını kesti. Feride R.'nin sesi üzerine olayı öğrenen komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parmakları toplayıp muhafaza altına alırken, kadın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan kadının 5 parmağında kesik olduğu, 2 parmağının ise kesilerek koptuğu öğrenildi.



Olay sırasında evde bulunan babası Wahıd N. ile kaçan zanlı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 saat sonra saklandıkları evde yakalandı.



Saldırgan ve babası emniyetteki sorgusunun ardından Bilecik Adliyesine sevk edildi.