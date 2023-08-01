Çorum'da boşanma aşamasında olduğu kadını katleden polis, tutuklandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Gülten Ataklı'yı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan polis Mürsel Ataklı, tutuklandı.
Çorum'da, boşanma aşamasında olduğu Gülten Ataklı'yı katlettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mürsel Ataklı isimli erkek adliyeye sevk edildi.
37 yaşındaki Gülten Ataklı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan polis Mürsel Ataklı'nın (38), Sungurlu Çarşı Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye götürülen Mürsel Ataklı, cumhuriyet savcılığına çıkarıldı.
Öldürülen kadının cenazesi ise otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hakim karşısına çıkartılan Mürsel Ataklı tutuklandı.
Demirşeyh köyü Topaktaş mevkiinde dün akşam saatlerinde yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gülten Ataklı'nın silahla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.
Cinayeti işlediği düşünülen Mürsel Ataklı ise Samsun'un Havza ilçesinde yakalanmıştı.