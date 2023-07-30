Pendik’te 4 erkek bir kadına saldırdı!

İstanbul Pendik’te bir kadın, 4 erkek tarafından darp edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde 4 erkek şahıs tarafından bir kadın darp edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Pendik'te dün Güllübağlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir grup erkek genç bir kadını şiddete maruz bıraktı. Sonrasında yere yığılan genç kadın, “Bırak beni artık” diye çığlıklar attı. Bu anlar bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kadına şiddet olayıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.