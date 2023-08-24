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Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Güncel
  • 24.08.2023 17:23
  • Giriş: 24.08.2023 17:23
  • Güncelleme: 24.08.2023 21:27
Kaynak: DHA
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Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: DHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük ilçesi Düzağaç köyü girişi Devlez ve Dombayçayırı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede yangının etkili olduğu alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

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